Özgür Özel'e kokudan yanaşılamıyor nedeni belli oldu CHP'liler Talat Atilla'ya söyledi

Yazar Talat Atilla, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in her miting öncesi çok viski içtiğini kokudan kimsenin yanına yaklaşamadığı kulisini paylaştı.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İBB operasyonları sonrası performansı dikkat çekiyor.

Mitinglerde esip gürleyen hatta Mansur Yavaş'ın "parladı aday olabilir" dediği Özel'e dair şaşırtan bir ayrıntı ortaya çıktı.

Yazar Talat Atilla, bugünkü yazısında biri il başkanı, 2'si vekil, 3 CHP'liden aldığı yakınmayı aktardı:

"Genel Başkanımızı seviyoruz ama gece gündüz her miting öncesi çok içiyor. Viski kokusu yarım metreden burnumuzu deliyor. Yanına yaklaşınca nefesimizi tutuyoruz! "

İçmek- içmemek kişisel bir tasarruf. Beni ilgilendirmez ama ana muhalefet lideri olunca haliyle kamuoyunu ilgilendiren bir yanı var.

Hiç içmese sağlığı açısından daha iyi ama en azından kalabalığa girerken ve mitinglerde içmemesini önerebiliriz!

Dinler mi ?

Hiç sanmıyorum!