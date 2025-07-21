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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile yayımlandı! 52 yıllık anlaşma sona eriyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile yayımlandı! 52 yıllık anlaşma sona eriyor

Türkiye ile Irak arasında 1973 yılında imzalanan ham petrol boru hattı anlaşması 27 Temmuz 2026 itibarıyla sona eriyor.

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Türkiye ile Irak arasında 1973 yılından bu yana yürürlükte olan ham petrol boru hattı anlaşmasının sona ermesine ilişkin karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre yürürlükteki anlaşmalar, protokoller ve bunlara ek belgelerin geçerliliği 27 Temmuz 2026 itibarıyla sona erecek.

İki ülke arasında ilk olarak 1973'te imzalanan bu anlaşma, yıllar içinde çeşitli protokollerle güncellenmiş ve son olarak 2010 yılında 15 yıl süreyle uzatılmıştı.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararda şu ifadelere yer verildi:

"22/4/1975 tarihli ve 7/9843 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla onaylanan 27/8/1973 tarihli Türkiye-Irak Ham Petrol Boru Hattı Anlaşması, 10/10/1976 tarihli ve 7/12745 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla onaylanan Mutabakat Zaptının VI. Kısmı ve eki Mektuplar, 11/4/1986 tarihli ve 86/10556 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla onaylanan Ham Petrol Boru Hattı Anlaşmasına Ek Anlaşma ile 15/4/2011 tarihli ve 2011/1705 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla onaylanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Irak Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki 27/8/1973 Tarihli Ham Petrol Boru Hattı Anlaşması ve Sonrasındaki İlgili Anlaşmalar, Protokoller, Toplantı Tutanakları ile Eklerinin Tadiline İlişkin Değişiklik Anlaşmasının 27/7/2026 tarihinden itibaren sona erdirilmesine, 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 3'üncü maddesi gereğinde karar verilmiştir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile yayımlandı! 52 yıllık anlaşma sona eriyor - Resim: 0

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