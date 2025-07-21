Bu hafta salı ve çarşamba günü fena olacak! Meteoroloji uzmanı Orhan Şen söyledi

METEOROLOJİ: DİKKAT AŞIRI SICAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi sitesinden peş peşe uyarılar yapılıyor. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

-Halen Ülkemizde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, batı kesimlerden başlayarak artacağı ve Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 6 ilâ 12 derece üzerine çıkacağı tahmin edilmektedir. Mevsim normallerinin üzerinde seyredecek olan hava sıcaklıkları nedeniyle; kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir