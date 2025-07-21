Bu hafta salı ve çarşamba günü fena olacak! Meteoroloji uzmanı Orhan Şen söyledi
TÜRKİYE bu hafta alev alev yapacak. Günlerdir uyarı üstüne uyarı yapılan Afrika sıcakları geldi. 21 Temmuz haftasında hava sıcaklığı 6 ile 12 derece mevsim normallerinin üstüne çıkacak. Uzmanlar , saat 11.00 ile 16.00 arasında hasta, yaşlı ve hamilelerin dışarı çıkmamasını öneriyor. Meteoroloji uzmanı Orhan Şen özellikle salı ve çarşamba gününün çok sıcak olacağını o gün dışarı çıkılmamasını önerdi.
Günlerdir meteoroloji uzmanları uyarı üstüne uyarı yapıyordu. Sıcaklıklar bu hafta yurt genelinde mevsim normallerinin 12 derece kadar üstüne çıkacak. Bir çok ilde termometreler kızaracak. Meteoroloji uzmanı Orhan Şen, bu hafta senenin en sıcak haftalarından birinin yaşanacağını söyledi. Şen'in dediğini göre Ege bölgesinin iç kentlerinde 45 dereceye ulaşan sıcaklıklar görülecek. İşte hem meteoroloji, hem AKOM hem de Orhan Şen'den gelen uyarılar.
METEOROLOJİ: DİKKAT AŞIRI SICAK
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi sitesinden peş peşe uyarılar yapılıyor. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
-Halen Ülkemizde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, batı kesimlerden başlayarak artacağı ve Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 6 ilâ 12 derece üzerine çıkacağı tahmin edilmektedir. Mevsim normallerinin üzerinde seyredecek olan hava sıcaklıkları nedeniyle; kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir
BAZI İLLERDE BEKLENEN SICAKLIKLAR
Konya: 37, Edirne: 42, Bursa: 39, Aydın: 44, Muğla: 41, Antalya: 40, Adana: 39, Erzurum: 32, Şanlıurfa: 44
CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen de iklim değişikliğine dikkat çekerek sel uyarısına bulundu. Şen, salı ve çarşamba günleri dışarı çıkılmaması gerektiğini söyleyip şu bilgileri verdi: