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Cem Küçük'ten dikkat çeken yazı: "AK Parti’deki suskunluk akıl alır gibi değil!"

Cem Küçük'ten dikkat çeken yazı: "AK Parti’deki suskunluk akıl alır gibi değil!"

CHP lideri Özel'in CHP'li belediyelerde yaşananları görmeyip AK Parti'ye saldırdığını söyleyen Türkiye yazarı Cem Küçük, "AK Parti’deki vekiller, belediye başkanları, parti üyeleri ağızlarını açmıyor. Ya Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklama yapmasını bekliyorlar ya da AK Parti sözcüsü Ömer Çelik’in..." ifadelerini kullandı.

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Türkiye yazarı Cem Küçük, AK Partili isimlerin yaşananlar karşısında sessiz kalmasını eleştirdi.

"CHP her türlü yolsuzluğa batmış biri. Haklarındaki iddialara cevap bile veremiyorlar. Bunlar, bazı gazeteciler olmasa gündemde bile olmayacak.  AK Partililer neden sessiz? Bunun bir cevabı olmalı. "Korkaklık" değildir. “Yarın bir gün iktidar değişirse endişesi” değildir. Peki ne o zaman? " ifadelerini kullanan Küçük yazısında şunları kaydetti:

İstanbul’u demiyorum bile. Mafya düzeni kurulmuş. Haraca kesilmedik adam bırakmamışlar. Dünya tarihinde böyle yolsuzluk çok azdır...  

CHP lideri tüm bunlara gözlerini yumuyor ve AK Parti’ye ağır saldırıyor. Hedefe koyduğu isimleri resmen yalanlarla toplumun önüne atıyor. En son Millî Eğitim Bakanı’nı "LGS sorularını çalıyor" diye hedefe koydular. Ortada tek bir delil yok. Yalanlarını suratlarına vursanız da utanmıyorlar!  

Ancak AK Parti’deki vekiller, belediye başkanları, parti üyeleri ağızlarını açmıyor. Ya Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklama yapmasını bekliyorlar ya da AK Parti sözcüsü Ömer Çelik’in... Bakanınızı haksız yere linç ediyorlar, konuşmuyorsunuz. Olacak iş değil bu!  

Aynı şey Turizm Bakanı’nda da oldu. Adamı muhalefet biçti. Kimse konuşmadı. Olacak iş değil! Bu nasıl dava anlayışı ben anlamıyorum...  

CHP her türlü yolsuzluğa batmış biri. Haklarındaki iddialara cevap bile veremiyorlar. Bunlar, bazı gazeteciler olmasa gündemde bile olmayacak.  

AK Partililer neden sessiz? Bunun bir cevabı olmalı. "Korkaklık" değildir. “Yarın bir gün iktidar değişirse endişesi” değildir. Peki ne o zaman?  

Artık bunu da AK Parti’nin yetkili isimleri düşünsün. “Size ne?” diyebilirler. Haklılar. Bize ne!..  

Son bir not düşeyim: Bu suskunluk akıl alır gibi değil!..

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