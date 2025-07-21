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Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oluyor! Bu 5 takımdan biriyle eşleşecek

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oluyor! Bu 5 takımdan biriyle eşleşecek

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi bugün belli olacak. İşte detaylar...

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turu kuraları çekilecek. Nyon'da yapılacak kura çekiminde Fenerbahçe'nin rakibi belli olacak.

Sarı-lacivertliler, Benfica, Club Brugge, Feyenoord veya Rangers-Panathinaikos eşleşmesinin kazananıyla rakip olacak.

Rakibini geçmesi halinde play-off turuna yükselecek Fenerbahçe, elenmesi durumunda ise UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalacak.

Kura çekimi ne zaman?

Fenerbahçe'nin lig yolunda yer alacağı "Devler Ligi" kurası, TSİ 13.00'te başlayacak.

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