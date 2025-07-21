Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oluyor! Bu 5 takımdan biriyle eşleşecek
Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi bugün belli olacak. İşte detaylar...Abone ol
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turu kuraları çekilecek. Nyon'da yapılacak kura çekiminde Fenerbahçe'nin rakibi belli olacak.
Sarı-lacivertliler, Benfica, Club Brugge, Feyenoord veya Rangers-Panathinaikos eşleşmesinin kazananıyla rakip olacak.
Rakibini geçmesi halinde play-off turuna yükselecek Fenerbahçe, elenmesi durumunda ise UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalacak.
Kura çekimi ne zaman?
Fenerbahçe'nin lig yolunda yer alacağı "Devler Ligi" kurası, TSİ 13.00'te başlayacak.