BIST 10.534
DOLAR 40,40
EURO 47,07
ALTIN 4.370,02
HABER /  GÜNCEL

Meclis 1 Ekim tarihine kadar tatile girdi, vekiller hatıra fotoğrafı çektirdi

Meclis 1 Ekim tarihine kadar tatile girdi, vekiller hatıra fotoğrafı çektirdi

TBMM’nin 28. Dönem 3. Yasama Yılı sona erdi. Meclis, sağlıkla ilgili düzenlemelerin ve uluslararası anlaşmaların kabul edilmesinin ardından 1 Ekim’e kadar tatile girdi. Milletvekilleri oturum sonrası hatıra fotoğrafı çektirdi.

Abone ol

 Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 28. Dönem 3. Yasama Yılı çalışmalarını tamamladı. Son oturumda, sağlık alanında önemli düzenlemeleri içeren “663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” kabul edildi. Ayrıca bazı uluslararası anlaşmaların onaylanmasına ilişkin maddeler de Genel Kurul'dan geçti.

Vekiller hatıra fotoğrafı çektirdi

Oturumun kapanmasının ardından milletvekilleri, Genel Kurul salonunda hatıra fotoğrafı çektirerek yasama yılına veda etti. Bazı milletvekillerinin birbirleriyle vedalaştığı ve birlikte poz verdiği anlar objektiflere yansıdı.

Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl, yasama yılının son birleşimini yönetti. Oturumu kapatırken Meclis’in yeniden 1 Ekim Çarşamba günü saat 14.00’te toplanacağını duyurdu. Bingöl, tüm milletvekillerine çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile yayımlandı! 52 yıllık anlaşma sona eriyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile yayımlandı! 52 yıllık anlaşma sona eriyor
Cem Küçük'ten dikkat çeken yazı: "AK Parti’deki suskunluk akıl alır gibi değil!"
Cem Küçük'ten dikkat çeken yazı: "AK Parti’deki suskunluk akıl alır gibi değil!"
Aile hekimliğinde yeni dönem! Kanun teklifi Meclis'ten geçti
Aile hekimliğinde yeni dönem! Kanun teklifi Meclis'ten geçti
11 ilde düğmeye basıldı! Organize suç örgütü üyesi 35 şüpheli yakalandı
11 ilde düğmeye basıldı! Organize suç örgütü üyesi 35 şüpheli yakalandı
O horlama aslında bir yardım çağrısı
O horlama aslında bir yardım çağrısı
Dürzilerin İsrail'deki liderinden ABD Başkanı Trump'a Süveyda çağrısı
Dürzilerin İsrail'deki liderinden ABD Başkanı Trump'a Süveyda çağrısı
Adana'da ciple çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Adana'da ciple çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Optimar'ın son seçim anketi yayımlandı AK Parti CHP arasındaki fark 4.1 puana çıktı
Optimar'ın son seçim anketi yayımlandı AK Parti CHP arasındaki fark 4.1 puana çıktı
Sağlık alanında çok sayıda düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM'de kabul edildi
Sağlık alanında çok sayıda düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM'de kabul edildi
Fenerbahçe ikinci hazırlık maçını 2-0 kazandı
Fenerbahçe ikinci hazırlık maçını 2-0 kazandı
Balıkesir'de zincirleme trafik kazası: 1 ölü 7 yaralı
Balıkesir'de zincirleme trafik kazası: 1 ölü 7 yaralı
Zonguldak'ta dehşet! Sokakta karşılaştığı hasımlarından 3 kişiyi bıçakla öldürdü
Zonguldak'ta dehşet! Sokakta karşılaştığı hasımlarından 3 kişiyi bıçakla öldürdü