Meclis 1 Ekim tarihine kadar tatile girdi, vekiller hatıra fotoğrafı çektirdi

TBMM’nin 28. Dönem 3. Yasama Yılı sona erdi. Meclis, sağlıkla ilgili düzenlemelerin ve uluslararası anlaşmaların kabul edilmesinin ardından 1 Ekim’e kadar tatile girdi. Milletvekilleri oturum sonrası hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 28. Dönem 3. Yasama Yılı çalışmalarını tamamladı. Son oturumda, sağlık alanında önemli düzenlemeleri içeren “663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” kabul edildi. Ayrıca bazı uluslararası anlaşmaların onaylanmasına ilişkin maddeler de Genel Kurul'dan geçti.

Vekiller hatıra fotoğrafı çektirdi

Oturumun kapanmasının ardından milletvekilleri, Genel Kurul salonunda hatıra fotoğrafı çektirerek yasama yılına veda etti. Bazı milletvekillerinin birbirleriyle vedalaştığı ve birlikte poz verdiği anlar objektiflere yansıdı.

Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl, yasama yılının son birleşimini yönetti. Oturumu kapatırken Meclis’in yeniden 1 Ekim Çarşamba günü saat 14.00’te toplanacağını duyurdu. Bingöl, tüm milletvekillerine çalışmalarından dolayı teşekkür etti.