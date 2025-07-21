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TCMB açıkladı! İşte yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
TCMB açıkladı! İşte yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yıl sonu artış beklentisi yüzde 29,86'dan yüzde 29,66'ya geriledi. Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 43,7219'a yükseldi.

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TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 65 katılımcıyla gerçekleştirdiği temmuz ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.

Buna göre, geçen ay yüzde 1,86 olan temmuz ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,11'e yükseldi. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 29,86'dan yüzde 29,66'ya geriledi.

TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 24,56'dan yüzde 23,39'a inerken, 24 ay sonrası için de yüzde 17,35'ten 17,08'e geriledi.

Dolar/TL beklentisi

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 43,5731'den 43,7219'a, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi de 47,0352'den 47,6972'ye yükseldi.

Bir önceki anket döneminde 18,8 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 19,9 milyar dolara çıktı. Gelecek yıl için cari işlemler açığı beklentisi de 25,3 milyar dolara yükseldi.

İlk toplantıda politika faizi beklentisi yüzde 43,29

Cari yıl için Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) artış beklentisi yüzde 2,9 seviyesinde, gelecek yıl için de yüzde 3,7 düzeyinde sabit kaldı.

TCMB'nin politika faizine ilişkin gelecek ilk toplantı beklentisi yüzde 43,29, ikinci toplantı beklentisi yüzde 40,90 ve üçüncü toplantı beklentisi ise yüzde 38,60 oldu. Politika faizine ilişkin yıl sonu beklentisi ise yüzde 36,16 oldu.

12 ay sonrası için politika faizi beklentisi ise yüzde 28,25'e indi.

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