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12 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

12 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 12 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını duyurdu.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından ilaçlara ilişkin açıklama yaptı.

SGK'nın düzenlemesiyle tamamı yerli üretim olmak üzere 12 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını açıklayan Işıkhan, "İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim." dedi.

Geri ödeme listesine ilave edilen 12 ilaçtan 4'ünün antihipertansif, 2'si antiromatizmal, antibiyotik, ağrı kesici, amino asit türevi, antiviral, mide koruyucu ve elektrolik kaybı serum olduğu belirlendi.

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