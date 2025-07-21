BIST 10.566
DOLAR 40,40
EURO 47,06
ALTIN 4.372,37
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Antalya'da ırmakta akıntıya kapılmıştı! Özgür'ün cesedi bulundu

Antalya'da ırmakta akıntıya kapılmıştı! Özgür'ün cesedi bulundu

Antalya'nın Serik ilçesinde üç gün önce ırmakta akıntıya kapılan 15 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

Abone ol

Bucak Mahallesi'ndeki Şahin Tepesi'ne önceki gün ailesiyle pikniğe giden ve kaçan topu yakalamak isterken Köprüçay Irmağı'na düşen Özgür Yıldırım'ı bulmak için sabah erken saatlerde çalışmalara yeniden başlandı.

Çalışmalar, İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma, itfaiye, sağlık, polis, AFAD ve İHH ekiplerinin koordinasyonuyla sürdü.

Ekipler, kaybolduğu noktadan yaklaşık 1 kilometre sürüklenen çocuğu ırmakta cansız buldu.

Dalgıçlar, çocuğun cesedini sudan karaya çıkardı.

Bölgede çalışmaları izleyen yakınları, çocuklarının vefat ettiğini öğrenince gözyaşı döktü.

Özgür Yıldırım, önceki gün ailesiyle Bucak Mahallesi'ndeki Şahin Tepesi'ne pikniğe gitmiş, topu yakalamak isterken ırmağa düşmüştü. Akıntıya kapılarak, gözden kaybolan çocuğun bulunması için arama çalışması başlatılmıştı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Ünlü spiker Esen Gök kendini astı! Esen Gök nereli eşi var mı intihar sebebini ablasına...
Foto Galeri Ünlü spiker Esen Gök kendini astı! Esen Gök nereli eşi var mı intihar sebebini ablasına... Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
TÜİK: Yurt dışı ÜFE yüzde 28 arttı
TÜİK: Yurt dışı ÜFE yüzde 28 arttı
Kemal Kılıçdaroğlu’nun ikiz kardeşi aidat kavgasında öldü
Kemal Kılıçdaroğlu’nun ikiz kardeşi aidat kavgasında öldü
TBMM'de sandalye dağılımı değişti
TBMM'de sandalye dağılımı değişti
Gelecek Partisi'nde istifa depremi! İstanbul Milletvekili Doğan Demir de istifa etti
Gelecek Partisi'nde istifa depremi! İstanbul Milletvekili Doğan Demir de istifa etti
TCMB açıkladı! İşte yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini
TCMB açıkladı! İşte yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini
Ehliyetini yenilemeyenlere "son 10 gün" uyarısı! Fiyat 15 liradan 7 bin 438 liraya çıkacak
Ehliyetini yenilemeyenlere "son 10 gün" uyarısı! Fiyat 15 liradan 7 bin 438 liraya çıkacak
12 ilaç daha geri ödeme listesine alındı
12 ilaç daha geri ödeme listesine alındı
Otomobil bariyerin üzerinde kaldı! Feci kazada ölenler var
Otomobil bariyerin üzerinde kaldı! Feci kazada ölenler var
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında flaş gelişme
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında flaş gelişme
Gümrüklerde yılın ilk yarısında 35,5 milyar liralık kaçakçılık engellendi
Gümrüklerde yılın ilk yarısında 35,5 milyar liralık kaçakçılık engellendi
Özgür Özel'e kokudan yanaşılamıyor nedeni belli oldu CHP'liler Talat Atilla'ya söyledi
Özgür Özel'e kokudan yanaşılamıyor nedeni belli oldu CHP'liler Talat Atilla'ya söyledi
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oluyor! Bu 5 takımdan biriyle eşleşecek
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oluyor! Bu 5 takımdan biriyle eşleşecek