Ünlü spiker Esen Gök kendini astı! Esen Gök nereli eşi var mı intihar sebebini ablasına...

Yapılan ilk incelemede Esen Gök'ün intihar ettiği tespit edildi. Esen Gök'ün evin kapısının içten kilitli olduğu, anahtarın ise kapıda takılı bulunduğu ve herhangi bir zorlanma izine rastlanmadığı belirlendi. Adli Tıp Kurumu'nda yapılan inceleme sonucunda ise Esen Gök'ün kendi hayatına son verdiği tespit edildi.