Ünlü spiker Esen Gök kendini astı! Esen Gök nereli eşi var mı intihar sebebini ablasına...
Medya dünyası tanınmış ekran yüzlerinden Esen Gök'ün intiharı ile sarsıldı. Demirören Grubunda çalışan Esen Gök, Tay TV'de program sunuyordu. Esen Gök'ün cesedi evinde korkunç bir halde bulundu. İntihar eden Esen Gök evli değildi. Bugün cenazesi memleketinden kaldırılacak olan Esen Gök, intiharıyla ilgili ablasına da bir not bırakmış.
Tay TV'nin spikeri Esen Gök, Bakırköy'de yaşadığı evde ölü olarak bulundu. İlk tespitler Esen Gök'ün kendini astığı yönünde. 39 yaşındaki spiker Esen Gök'ün cenazesi, memleketi Aydın'ın Nazilli ilçesinde bugün toprağa verilecek. Esen Gök'ün ölmeden önce ablasına bıraktığı son not ortaya çıktı.
Spiker Esen Gök'ten haber alamayan yakınları polise durumu bildirdi. Bakırköy Osmaniye Mahallesi'ndeki eve çilingir yardımıyla giren polis ekipleri, Esen Gök'ün çarşafla doğal gaz borusuna asılı cesediyle karşılaşmıştı.
Yapılan ilk incelemede Esen Gök'ün intihar ettiği tespit edildi. Esen Gök'ün evin kapısının içten kilitli olduğu, anahtarın ise kapıda takılı bulunduğu ve herhangi bir zorlanma izine rastlanmadığı belirlendi. Adli Tıp Kurumu'nda yapılan inceleme sonucunda ise Esen Gök'ün kendi hayatına son verdiği tespit edildi.
ABLASINA İNTİHAR NOTU BIRAKMIŞ
Esen Gök'ün evinde arama yapan polisler ablasına yönelik notunu buldu. Esen Gök notta şunları yazmış:
- "Abla sen sorumlu değilsin, sen hiç yanlış yapmadın. Ben hep bahane aradım" .