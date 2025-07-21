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TÜİK: Yurt dışı ÜFE yüzde 28 arttı

TÜİK: Yurt dışı ÜFE yüzde 28 arttı

TÜİK, haziran ayına ait yurt dışı üretici fiyat endeksi verilerini açıkladı. Buna göre yurt dışı üretici fiyat endeksi yıllık yüzde 28,38, bir önceki aya göreyse yüzde 3,42 arttı.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ait yurt dışı üretici fiyat endeksi (YD-ÜFE) verilerini açıkladı. Buna göre yurt dışı üretici fiyat endeksi yıllık yüzde 28,38 artarken bir önceki aya göreyse yüzde 3,42 arttı.

YD-ÜFE 2025 yılı haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 3,42, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 19,77, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28,38 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 25,17 artış gösterdi.

YD-ÜFE, İMALAT ÜRÜNLERİNDE YILLIK YÜZDE 28,48 ARTTI

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 23,36, imalatta yüzde 28,48 artış oldu.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında yüzde 24,95, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 32,19, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 30,89, enerjide yüzde 10,33, sermaye mallarında yüzde 33,30 artış olarak gerçekleşti.

SANAYİNİN AYLIK DEĞİŞİMLERİ

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 2,03, imalatta yüzde 3,44 artış olarak kayıtlara geçti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında yüzde 2,83, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 2,50, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 3,30, enerjide yüzde 9,96, sermaye mallarında yüzde 3,34 artış oldu.

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