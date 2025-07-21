Gelecek Partisinde istifa depremi!

İstanbul Milletvekili Doğan Demir, Gelecek Partisinden istifa ettiğini açıkladı. Demir, "Geldiğimiz noktada sürdürülebilir bir siyasi zemin kalmadığından ve yaklaşık 2 yıldır tüm uyarılarımıza rağmen ortak bir alan oluşturulamadığından bu ayrılığı gerekli gördüm." dedi. Dün İstanbul milletvekilleri İsa Mesih Şahin ve Selim Temurci, Gelecek Partisinden istifa ettiklerini açıklamıştı.

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Doğan Demir, Gelecek Partisinden istifa ettiğini açıkladı. Demir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"19 Aralık 2019 tarihinde kurucuları arasında yer aldığım Gelecek Partisinden ayrıldığımı kamuoyunun bilgisine sunarım. Yaklaşık 6 yıllık bu süre zarfında, Türkiye'yi il il, ilçe ilçe gezerek partimin başarılı olabilmesi, daha da önemlisi, milletimizi içine girdiği siyasi çıkmazdan çıkararak bir alternatif sunabilmek adına her kesimden insanla bir araya geldim. Demokrasi kültürümüzü güçlendirmek, hukukun üstünlüğünü, eşit ve adil bir yaşamı tesis etmek amacıyla çok uzun yollardan geçtik. Ancak geldiğimiz noktada sürdürülebilir bir siyasi zemin kalmadığından ve yaklaşık 2 yıldır tüm uyarılarımıza rağmen ortak bir alan oluşturulamadığından bu ayrılığı gerekli gördüm."

Sayı 21'e düştü

TBMM'de DEVA, Gelecek ve Saadet partilerinin kurduğu Yeni Yol Partisinin milletvekili sayısı, Demir'in istifasıyla 21'e düştü.