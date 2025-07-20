1954 model otomobile müthiş dokunuş! Yollara çıkmaya hazırlanıyor her detayı dikkat çekiyor

Aracının "yüzyılın en güzel arabası" seçilen, ikonik, ödüllü bir otomobil olduğuna işaret eden Altınok, "Önce hayal kurduk, ekipten ve camiadan fikirler aldık. Çamurla, alçıyla, köpükle, hamurla, ellerimizle yaptık. 'Handmade' (el yapımı) bir araba oldu." dedi.