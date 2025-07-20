1954 model otomobile müthiş dokunuş! Yollara çıkmaya hazırlanıyor her detayı dikkat çekiyor
Ankara'da yaşayan Reha Altınok, 1954 model ikonik otomobilini, "restomod" adı verilen yöntemle 2025 model yüksek teknolojili bir araca dönüştürdü. Mercedes marka araç klasik dış görünümünü koruyarak son teknoloji ile kasımda yollara çıkarmaya hazırlanıyor.
İş insanı Altınok'un klasik otomobillere olan tutkusu, onu, geçmişin çizgileriyle günün teknolojik imkanlarını birleştirdiği bir araç tasarlamaya yöneltti. Bu çerçevede yaklaşık 1 yıl önce, 1954 model Mercedes marka aracını günün teknolojisine uyarlamaya karar veren Altınok, klasik dış görünümünü koruduğu, içini ise son teknolojiyle donattığı aracını kasımda yollara çıkarmaya hazırlanıyor.
Restorasyon ve modifiye işlemlerinin bir araya getirildiği "restomod" yöntemiyle tasarladığı araca ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan Altınok, yaklaşık 7-8 araçtan oluşan küçük bir koleksiyonu olduğunu anlattı.
"Restomod" yöntemiyle 1954 model aracını klasik otomobillere özgü estetik unsurları koruyarak modern mühendislik ve donanım özellikleriyle birleştirmeye karar verdiğini dile getiren Altınok, ardından aracın projelendirmesinin yapıldığını ve iki ustayla çalışmaya başladığını söyledi.
Aracının "yüzyılın en güzel arabası" seçilen, ikonik, ödüllü bir otomobil olduğuna işaret eden Altınok, "Önce hayal kurduk, ekipten ve camiadan fikirler aldık. Çamurla, alçıyla, köpükle, hamurla, ellerimizle yaptık. 'Handmade' (el yapımı) bir araba oldu." dedi.