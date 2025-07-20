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HABER /  POLİTİKA

Gelecek Partisi'nde çifte istifa

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Gelecek Partisi'nde çifte istifa

İstanbul milletvekilleri İsa Mesih Şahin ve Selim Temurci, Gelecek Partisinden istifa ettiklerini açıkladı. İstifalar sonrası TBMM'deki bağımsız milletvekili sayısı 13'e yükseldi.

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Şahin ve Temurci'nin, sosyal medya hesaplarından yapılan ortak açıklamada, büyük umutlarla kurulan Gelecek Partisinin içinde olduğu mevcut durumun, Türkiye için yeni bir gelecek tasavvuru inşa etmesinin artık imkansız hale geldiği belirtildi.

Organik olmayan siyasi oluşumlarda yer alabilme adına partinin isminden dahi vazgeçildiği ifade edilen açıklamada, amacını, hedeflerini ve kuruluş ilkelerini unutan bir siyasi yapının geleceğinin de olamayacağına işaret edildi.

Gelecek Partisi'nde çifte istifa - Resim: 0

"Gelecek Partisini kuruluş iddiasından uzaklaştırdığı..."

"Süreç içerisinde yaşanan kimlik bunalımları, sokağın gerçeklerinden kopuk siyaset tarzı, siyasetin doğasına aykırı düşen ittifaklar, 'ben' merkezli siyaset anlayışı, geçmişle hesaplaşma psikolojisi gibi sebeplerin Gelecek Partisini kuruluş iddiasından uzaklaştırdığı" savunulan açıklamada, "Genel Başkan tarafından da sahici bir çıkış yolu ortaya konulmadığı" eleştirisinde bulunuldu.

"Ne acıdır ki 'ehliyet, liyakat ve istişare' diye yola çıkanlar, bugün sadece sadakat istemektedir." ifadesine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Vatandaşımızın siyasetten önemli beklentileri varken, partimizin bu beklentilere odaklanamayıp teori siyasetinde boğulması gerçek siyaseti ıskalamaktan başka bir şey değildir. Maalesef üst üste yaşanan kimlik bunalımları nedeniyle partimiz bir türlü gerçekçi bir siyasi zemine oturmamış, kimlik bunalımına bir çözüm de bulunamamıştır. Bugün geldiğimiz noktada siyasi duruşumuza ve vicdani sorumluluğumuza daha fazla aykırı düşmemek adına kurucusu olduğumuz Gelecek Partisinden istifa ediyoruz."

Şahin ve Temurci'nin istifalarının ardından TBMM'deki bağımsız milletvekili sayısı 13'e yükseldi.

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