Aslı Baykal'dan CHP'ye: Bunların yalanlarına yetişmek için tim gerekli

CHP eski Genel Başkanı merhum Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, Özgür Özel yönetimindeki CHP'nin içine düştüğü duruma tepki gösterdi.

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"Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) falan boş. Bunlara karşı yalan hızına yetişmek için yalan timi gerekli." diyen Baykal, "Allah kurtarsın." ifadelerini kullandı.

"CHP'nin yalan hızına yetişmek için tim gerekli"

Baykal, X hesabından yaptığı paylaşımda, "'LGS' diyor. LGS anlatıyorsun, 'Belediyelere yapılan darbedir' diyor. 'Yolsuzluk' o diyorsun, dönüyor 'şeriat' diyor. 'Ya ne şeriatı' diyorsun, 'Atatürk' diyor. Böyle böyle döngü devam. Allah kurtarsın." ifadelerini kullandı.

Baykal'ın kısa sürede etkileşim yağmuruna tutulan Özel yönetimindeki CHP'yi özetlediği paylaşımın tamamı ise şöyle:

"Dezenformasyonla mücadele merkezi falan boş bunlara karşı

Yalan hızına yetişmek için yalan timi gerekli.

Zeytinlik diyor anlatıyorsun,

LGS diyor

LGS anlatıyorsun,

Belediyelere yapılan darbedir diyor.

Yolsuzluk o diyorsun,

Dönüyor şeriat diyor.

Ya ne şeriatı diyorsun,

Atatürk diyor.

Tamam Atatürk diyorsun,

Gelirsem işçi memur emekli zam yapacağım diyor,

Daha belediye işçilerine alacaklarını veremiyorsun, çok zordalar diyorsun

Turizm Bakanlığı otel yangınında sorumlu diyor.

Doğru, belediye de aynı derecede suçlu diyorsun, hemen örtbas ediyor,

TRT canlı yayınlasın İBB duruşmalarını diyor

Tabii olur diyorsun, panikliyor, bir daha o konuyu açamıyor,

32 saatlik görüntü var elimde Manavgat ile ilişkili diyor

Aa ne güzel ver diyorsun,

Bir daha o konuyu açamıyor,

İstanbul sözleşmesi diyor.

Böyle böyle döngü devam.

Allah kurtarsın."