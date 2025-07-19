BIST 10.366
DOLAR 40,39
EURO 47,04
ALTIN 4.350,44
HABER /  GÜNCEL

İstanbul Havalimanı uçuş sayısıyla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu

İstanbul Havalimanı uçuş sayısıyla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu

İstanbul Havalimanı, haziran ayında günlük ortalama 1560 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.

Abone ol

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL), 2025 yılı haziran ayına ait Avrupa Hava Trafik Operasyonları Raporu'nu yayımladı.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) resmi internet sitesinde yer alan rapora göre, haziran ayında Avrupa'daki en yoğun havalimanları listesinde İstanbul Havalimanı ilk sırada yer aldı.

Günlük ortalama 1560 uçuş ile Avrupa'daki en yoğun havalimanı olan İstanbul Havalimanı'nı, Hollanda Amsterdam Schiphol ve Paris Charles de Gaulle havalimanları takip etti.

Söz konusu ayda Antalya Havalimanı günlük ortalama 972 uçuş ile 10, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı ise günlük ortalama 748 uçuş ile 18'inci sırada yer aldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Zeytinliklerin madencilik faaliyetlerine açılmasını öngören kanun teklifi Meclis'te kabul edildi
Zeytinliklerin madencilik faaliyetlerine açılmasını öngören kanun teklifi Meclis'te kabul edildi
Süveyda'da TRT Haber ekibine ateş açıldı
Süveyda'da TRT Haber ekibine ateş açıldı
YKS çıkışında çiçekler ile karşılanmıştı! Muşlu Çimen başarılı oldu...
YKS çıkışında çiçekler ile karşılanmıştı! Muşlu Çimen başarılı oldu...
4 il için "sarı" kodlu uyarı verildi! Gök gürültülü sağanak geliyor
4 il için "sarı" kodlu uyarı verildi! Gök gürültülü sağanak geliyor
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik eski CHP Genel Başkanı Öymen için taziye mesajı yayınladı...
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik eski CHP Genel Başkanı Öymen için taziye mesajı yayınladı...
DMM'den "Türkiye Suriye'deki Dürzi topluluğu hedef aldı" iddiasına yalanlama
DMM'den "Türkiye Suriye'deki Dürzi topluluğu hedef aldı" iddiasına yalanlama
Özgür Özel'den Altay Öymen'in vefatına ilişkin açıklama: "Derin üzüntü içindeyiz"
Özgür Özel'den Altay Öymen'in vefatına ilişkin açıklama: "Derin üzüntü içindeyiz"
Bakan fatih Kacır YKS'ye giren gençler için tercih rehberi paylaştı
Bakan fatih Kacır YKS'ye giren gençler için tercih rehberi paylaştı
Tekirdağ'da para çekmek için ATM'ye giden kişi dehşeti yaşadı
Tekirdağ'da para çekmek için ATM'ye giden kişi dehşeti yaşadı
Sağlık Bakanı Memişoğlu paylaştı! İşte "Dumansız Türkiye" temalı yeni kamu spotu
Sağlık Bakanı Memişoğlu paylaştı! İşte "Dumansız Türkiye" temalı yeni kamu spotu
Galatasaray'ın Avusturya kampı kadrosu belli oldu
Galatasaray'ın Avusturya kampı kadrosu belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Altan Öymen için başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Altan Öymen için başsağlığı mesajı