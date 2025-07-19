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Galatasaray'ın Avusturya kampı kadrosu belli oldu

Galatasaray'ın Avusturya kampı kadrosu belli oldu

Galatasaray Futbol Takımı'nın yeni sezon öncesi Avusturya'da yapacağı kampın kadrosu belli oldu.

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Öğle saatlerinde Avusturya'ya giden sarı-kırmızılı takım, 23 Temmuz'a kadar Windischgarsten bölgesinde kamp yapacak. Summer Series Upper Austria kapsamında Raiffeisen Arena'da iki hazırlık maçına çıkacak Galatasaray, ilk maçını yarın Admira Wacker, ikinci maçını ise 23 Temmuz'da Cagliari Calcio ile oynayacak.

Avusturya etabının ardından çalışmalarına İstanbul'da devam edecek sarı-kırmızılılar, Match PR organizasyonuyla düzenlenecek iki hazırlık maçına daha çıkacak. Galatasaray, RAMS Park'ta oynanacak maçlarda 26 Temmuz'da RC Strasbourg, 2 Ağustos'ta ise Lazio ile karşılaşacak.

Galatasaray'ın kamp kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:

Abdülkerim Bardakcı, Ada Yüzgeç, Ahmed Kutucu, Alvaro Morata, Arda Ünyay, Barış Alper Yılmaz, Batuhan Şen, Berat Luş, Berkan Kutlu, Carlos Cuesta, Çağrı Balta, Davinson Sanchez, Derrick Köhn, Efe Akman, Elias Jelert, Enes Büyük, Eren Elmalı, Eyüp Aydın, Furkan Koçak, Gabriel Sara, Günay Güvenç, Ismail Jakobs, Jankat Yılmaz, Kaan Ayhan, Kazımcan Karataş, Lucas Torreira, Mario Lemina, Mauro Icardi, Metehan Baltacı, Nicolo Zaniolo, Przemyslaw Frankowski, Roland Sallai, Victor Nelsson, Yunus Akgün, Yusuf Demir

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