Altan Öymen hayatını kaybetti

CHP eski genel başkanlarından Altan Öymen, 93 yaşında hayatını kaybetti.

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Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) önemli isimlerinden, gazeteci ve siyasetçi Altan Öymen yaşamını yitirdi. Son üç gündür solunum yetersizliği nedeniyle yoğun bakımda tutulan Öymen, dün entübe edilmişti.

İstanbul Florence Nightingale Hastanesinden yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Sayın Mehmet Altan ÖYMEN, 6 hafta önce akciğer kanseri tanısıyla hastanemizde başarılı bir akciğer operasyonu geçirmiştir ve 1 hafta sonra sağlıkla taburcu olmuştur. Ancak yaklaşık 15 gün önce viral pnömoni (akciğer enfeksiyonu) nedeniyle hastamız Sayın Mehmet Altan Öymen hastanemize tekrar yatırılmıştır. Akciğer enfeksiyonunun hızla ilerlemesi sonucu gelişen solunum yetersizliği nedeniyle 3 gündür yoğun bakım ünitemizde takip edilen hastamız Sayın Mehmet Altan Öymen, bugün çoklu organ yetmezliği nedeniyle saat 14:38’de hayatını kaybetmiştir. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerinin başı sağ olsun."

Altan Öymen kimdir?

Altan Öymen, 20 Haziran 1932 tarihinde İstanbul'da doğdu, beş yaşından itibaren Ankara'da büyüdü. Cumhuriyet Türkiye'sinin ilk öğretmenlerinden olan babası Hıfzırrahman Raşit Öymen, tek parti döneminde milletvekilliği yaptı.

Altan Öymen gazeteciliğe 1950 yılında Ulus Gazetesi'nde başladı. Ulus'un dışında, Yeni Ulus, Halkçı, Tercüman, Öncü, Akis, Yeni Gün, Akşam, Cumhuriyet, Günaydın, Milliyet ve Radikal gibi çok sayıda gazetede muhabir, köşe yazarı ya da yönetici olarak çalıştı.

Lisans öğrenimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin Mali Şubesi'nde 1955 yılında tamamladı. 1960'lı yıllarda Almanya'da Bonn Büyükelçiliği Basın Ataşeliği görevinde de bulundu.

1999'da CHP'nin Genel Başkanı oldu

1950 yılında CHP'ye üye kaydı yaptırarak siyasete atıldı.

1977'de CHP'den Ankara milletvekili seçilen Altan Öymen, Bülent Ecevit tarafından kurulan hükümette de Turizm ve Tanıtma Bakanı olarak yer aldı. 1999 genel seçimlerinde CHP'nin baraj altı kalması nedeniyle Deniz Baykal, genel başkanlık görevinden istifa etti.

Aynı sene yapılan Olağanüstü Kurultay'da Altan Öymen, genel başkan seçildi. Genel Başkanlık dönemi 15 ay sürdü. Aktif siyaseti bırakmasının ardından gazetecilik mesleğine devam etti.

Öymen, ANKA Haber Ajansı'nın da onursal kurucusuydu. İyi derecede Almanca ve Fransızca bilen Altan Öymen, iki çocuk babasıydı.