İki birinci aynı aileden çıktı! LGS birincisinin ağabeyi de şampiyon oldu! Mutluluk gözyaşları aktı...

YKS'de TYT ve AYT sayısal birincisi Gaziantep Nizip Fen Lisesi öğrencisi Ahmet Eren Özyurtseven oldu.

Abone ol

Türkiye birincisi Özyurtseven, "Sabah heyecanla uyandım. Birinci olduğumu gördüm. Bilgisayar mühendisliği düşünüyorum. Her zaman dikkatli çalıştım" dedi. Özyurtseven'in kardeşi Kerim Özyurtseven'in de LGS birincisi olduğu öğrenildi. Kardeşler birinciliklerini birbirlerine sarılarak kutladı.

2025 Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'nın ( Yks ) tamamlanmasının ardından başlayan heyecanlı bekleyiş bugün sona erdi. Üniversite hayali kuran milyonlarca gencin merakla beklediği YKS sonuçları açıklandı. ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy'un duyurduğu sonuçlara göre, 2025 YKS Türkiye birincisi Gaziantep'ten çıktı.

Nizip Fen Lisesi öğrencisi Ahmet Eren Özyurtseven, hem Temel Yeterlilik Testi ( Tyt ) hem de Alan Yeterlilik Testi ( Ayt ) sayısalda Türkiye birinciliğini elde ederek çifte başarıya imza attı.

"BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ DÜŞÜNÜYORUM"

Birinci olmanın mutluğunu yaşayan Ahmet Eren Özyurtseven, duygularını şu ifadelerle dile getirdi: "Sabah heyecanla uyandım. AYT ve TYT'de birinci olduğumu gördüm. Bilgisayar mühendisliği düşünüyorum. Koç Üniversitesi veya Bilkent Üniversitesi'ni düşünüyorum"

"HER ZAMAN DİKKATLİ ÇALIŞTIM"

Başarısının sırrını açıklayan Özyurtseven, "Ben her zaman dikkatli çalıştım. Bu yıl da aynı şekilde çalışmaya devam ettim. Zaman zaman iniş çıkışlar yaşadım. Fakat şu an çok mutluyum. Aile ve öğretmenlerime çok teşekkür ederim" dedi.

"BAŞARISININ ÖYKÜSÜ DÜZENLİ VE ZAMANINDA ÇALIŞMAK"

Babası Mehmet Kamil Özyurtseven, "Başarının öyküsü düzenli ve zamanında çalışmak. Okul, öğretmenleri ve öğrencinin kendisinin düzenli ve azimli çalışmasıyla başarı elde edildi" şeklinde konuştu.

"ÇOCUKLARIMIZA HER ZAMAN DESTEK OLMAYA ÇALIŞTIK"

Annesi Öznur Özyurtseven, "Ben sınıf öğretmeniyim. Çocuklarımıza her zaman destek olmaya çalıştık. Onlar da çok hevesli ve istekli çocuklar. Biz de onlara o ortamı sağlamaya çalıştık. Öğretmenlerimizin çok büyük emeği var üstlerinde. Onlara da çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

KARDEŞİ DE LGS BİRİNCİSİ

Öte yandan, YKS-2025 Türkiye birincisi Ahmet Eren Özyurtseven'in kardeşi Kerim Özyurtseven'in de LGS Türkiye birincileri arasında yer aldığı öğrenildi. Türkiye birincisi 2 kardeş, sevinçlerini birbirlerine sarılarak yaşadı.