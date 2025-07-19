Bakan Murat Kurum, Ümraniye Çevre Şöleni'nde konuştu: İklim Kanunu başarıyla uygulanacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın katıldığı Ümraniye Çevre Şöleni’nde konuştu. İklim Kanunu’nun Türkiye’nin iklim kriziyle mücadelede yol haritası olacağını söyleyen Bakan Kurum, “Bu kanunla hem afetlere karşı güvenliğimizi sağlayacak hem de afet sonrası yaşanacak ekonomik kaybımızı azaltacağız. İklim Kanunu evlatlarımızın sağlıklı bir geleceğe yürümesi için hazırlanmıştır ve başarıyla da uygulanacaktır" dedi.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın teşrifleriyle İstanbul Ümraniye Belediyesi tarafından düzenlenen Ümraniye Çevre Şöleni’ne katıldı. Bakan Kurum, Emine Erdoğan ile birlikte etkinlik alanındaki stantları gezdi. Emine Erdoğan, Depozito İade Makinesi’ni kullanırken Bakan Kurum, sistemin nasıl çalıştığını anlattı. Programda “Tasarımda Yeni Çağ: Atık Yok, Stil Var” sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

“GENÇLERİMİZE, DAHA GÜZEL BİR VATAN BIRAKACAĞIZ”

Daha sonra program alanına geçen Bakan Kurum, burada yaptığı konuşmada, iklim krizinin dünyadaki etkilerine dikkat çekti. Bakan Kurum, Türkiye’nin bu alandaki çalışmalarını anlattı: Bir yandan Türk milletinin işte o bahçe kültürünü yansıttığımız millet bahçelerimizi yapıyor, şehirlerimizi, 81 ilimizi çiçeklerle, ağaçlarla, yeşille, maviyle donatıyoruz. Diğer yandan, yine korunacak doğal alan miktarımızın sayısını, büyüklüğünü arttırıyor. Denizlerimizi, göllerimizi, sularımızı koruyoruz. Bir elimizde Sıfır Atık Mavi Hareketi’ni tüm insanlığın hizmetine sunarken; Depozito Yönetim Sistemiyle sonsuz olmayan kaynaklarımızı koruyoruz. İnanın bizim tek bir hedefimiz var ve inşallah onu da mutlaka başaracağız. Gençlerimize daha güzel bir vatan bırakacağız. Çocuklarımıza, afetlere karşı güvenli bir yaşam sunacağız ve tüm vatandaşlarımıza bu anlamda güvenli bir Türkiye bırakacağız.

“DÜNYA SIFIR ATIK HAREKETİNDEN ÖVGÜYLE BAHSEDİYOR”

Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayelerinde başlatılan Sıfır Atık Hareketi’nin milletin göğsünü kabartan küresel bir marka haline geldiğini vurgulayan Bakan Kurum, “Bu hareket aldığı ödüllerle dünyaya sadece ‘30 Mart Dünya Sıfır Atık Günü’nü armağan etmedi. Aynı zamanda Türkiye'nin çevre konusunda bir merkez ülke olduğunu da tüm dünyaya hep birlikte gösterdik. Bugün dünya Türkiye'yi emin olun ayakta alkışlıyor. Bugün dünya Sayın Emine Erdoğan Hanımefendiyi yine saygıyla alkışlıyor. Kıtaları aşan Sıfır Atık Hareketinden de övgüyle bahsediyor” ifadelerini kullandı.

“GERİ DÖNÜŞÜMLE DÜNYAYI KAZANACAĞIZ”

Bakan Kurum, Depozito Yönetim Sistemi'ni Türkiye’nin her yerine yaymak için önemli adımlar attıklarını belirterek, şunları söyledi: Sistemimizi Kızılcahamam ve Sakarya pilot bölgelerinde başarı ile uyguladık ve harika sonuçlar aldık. İnşallah Samsun, İzmir, Erzurum, Mersin, Konya ve Gaziantep’te de kurulumlarını yürütüyoruz. Vatandaşlarımız üzerine düşeni yaptı ve Depozito Yönetim Sistemi’ne sahip çıktı. Bir başka deyişle insanımız ambalaj atığının çöp değil değer olduğunu, bu makinalara depozito ürünlerini atmak suretiyle yaşayarak tecrübe etti. İnşallah bu yılın sonunda Depozito Yönetim Sistemini 81 ilimize yayacağız ve Türkiye'nin hammadde dışa bağımlılığını bu anlamda bitireceğiz ve insanımızın cebinden gidecek milyarlarca lirayı hep birlikte kurtaracağız. Sıfır Atıkla dünyayı koruyacak, geri dönüşümle dünyayı hep birlikte yeniden kazanacağız.

“HER ALANDA DAHA TEMİZ, DAHA VERİMLİ BİR ÜRETİM SÜRECİNE GEÇECEĞİZ”

Bakan Kurum, yürürlüğe giren İklim Kanunu ile Türkiye’nin çok önemli bir adım attığına dikkat çekti: İklim Kanunumuz çevremizi, doğamızı korumak, gençlerimize minik yavrularımıza daha güzel bir vatan bırakmak için yapmış olduğumuz bir çalışmadır. Tüm bu çalışmalarının çatısını oluşturan ve 2053’e ilişkin Cumhurbaşkanımızın koymuş olduğu hedefi yakalamak için tüm birimlerimizle birlikte vereceğimiz mücadelenin aslında resmidir. Kanunumuz yürürlüğe girdi, bu kanunla inşallah gördüğünüz tüm eserleri, tüm projeleri 81 ilimizin her yerinde ve tüm sektörlere yayacağız. Hem afetlere karşı güvenliğimizi sağlayacak hem de afet sonrası yaşanacak ekonomik kaybımızı da hep birlikte azaltacağız. Bir yandan geleceğimizi tehdit eden sera gazı emisyonlarını düşürürken, diğer yandan da temiz teknoloji yatırımlarını hep birlikte arttıracağız. Her alanda daha temiz, daha verimli bir üretim sürecine geçeceğiz ve bir taraftan da ekonomimizi güçlendireceğiz.

“İNSANIMIZIN ÖNCELİKLERİ BİZİM ÖNCELİĞİMİZDİR”

Bakan Kurum, İklim Kanunu’nun kararlılıkla uygulanacağının altını çizdi: İnsanımızın öncelikleri bizim önceliğimizdir. İklim Kanunu da evlatlarımızın sağlıklı bir geleceğe yürümesi için hazırlanmıştır ve inşallah başarıyla da uygulanacaktır. Uluslararası müzakere masalarında alınan kararlarda şu şerhimiz var; ülkemizin önceliklerini, vatandaşımızın refahını, geleceğini koruyacak ve inşallah ülkemizin gücüne güç katacaktır. Ben bu manada İklim Kanunumuzun da tekrar ülkemiz, geleceğimiz ve yavrularımız için hayırlı olmasını diliyorum.

Programda Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ve AK Parti Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan’ın konuşmaların ardından yıl boyunca süren pil toplama yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.