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Bakan Yerlikaya duyurdu: 72 ilde düzenlenen operasyonlarda 1933 kişi yakalandı

Bakan Yerlikaya duyurdu: 72 ilde düzenlenen operasyonlarda 1933 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 2 haftada 72 ildeki uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 1933 kişinin yakalandığını bildirdi.

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Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, son 2 haftada Bursa, Adana, Gaziantep, İzmir, Konya, İstanbul, Ankara, Antalya, Mersin, Samsun, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kayseri, Kocaeli, Tekirdağ, Muğla, Balıkesir, Manisa, Osmaniye, Afyonkarahisar, Malatya, Denizli, Sakarya, Aksaray, Trabzon, Kütahya, Hatay, Eskişehir, Van, Kırklareli, Aydın, Mardin, Kahramanmaraş, Adıyaman, Düzce, Giresun, Uşak, Bartın, Çanakkale, Nevşehir, Zonguldak, Amasya, Edirne, Elazığ, Niğde, Ordu, Yalova, Batman, Karaman, Kırıkkale, Bolu, Kilis, Çorum, Iğdır, Isparta, Şırnak, Erzurum, Ağrı, Karabük, Sinop, Tokat, Kars, Kırşehir, Bingöl, Bitlis, Burdur, Çankırı, Muş, Rize, Yozgat, Artvin ve Erzincan'da, 3 bin 720 ekip, 6 bin 130 personel, 21 hava aracı ve 62 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Operasyonlarda 927 kilogram uyuşturucu madde ve 1 milyon 296 bin uyuşturucu hap ele geçirildiğini aktaran Yerlikaya, 1933 şüphelinin yakalandığını ifade etti.

Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımızı ve operasyonları gerçekleştiren il emniyet müdürlerimiz ile polislerimizi tebrik ediyorum. Küresel bir felaket olan uyuşturucu ile mücadele, yalnızca bir güvenlik meselesi değildir, yarınlarımızın da meselesidir."

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