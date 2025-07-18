Kastamonu'da sahilde temizlik faciası: İş makinesi kadına çarptı

Kastamonu'nun Abana ilçesinde Devlet Su İşlerine ait sahil temizlik makinesinin çarptığı 60 yaşındaki Nergiz Acar, olay yerinde hayatını kaybetti. Talihsiz kadının cenazesi hastane morguna kaldırılırken, iş makinesi operatörü gözaltına alındı.Abone ol
Kastamonu'nun Abana ilçesinde iş makinesinin çarptığı kadın hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, deniz kenarında oturan bir kadına, sahilde temizlik yapan Devlet Su İşlerine ait iş makinesi çarptı.
Kadının makinenin altında kaldığını fark eden operatör, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılan kadının Nergiz Acar (60) olduğu belirlendi.
İş makinesi operatörü ise gözaltına alındı.