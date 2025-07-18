Lübnan ordusu'ndan İsrail ve ABD'ye savaş resti

Lübnan Ordusu, İsrail’in süregelen ihlallerine, iç güvenlik sorunlarına ve bölgesel gerilimlere dikkat çekerek, güvenlik ve iç barışı tehdit eden unsurlara karşı taviz verilmeyeceğini açıkladı. ABD'nin ülkedeki tüm silahların devlet kontrolünde toplanmasına yönelik önerisi tartışma yaratırken, Hizbullah silah bırakmayacaklarını ve gerektiğinde İsrail’e karşı savaşmaya hazır olduklarını duyurdu.

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Lübnan Ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İsrail’in ulusal egemenliğe yönelik saldırılarının ve ihlallerinin sürmesi, iç güvenlik ve sınır kontrolü alanındaki zorluklar ile bölgedeki karmaşık gelişmelerin ülkenin karşı karşıya olduğu başlıca sorunlar olduğu belirtildi.

'HİÇBİR TEHDİDE İZİN VERMEYECEĞİZ'

Açıklamada, güvenlik ve iç barışa yönelik hiçbir tehdide izin verilmeyeceği kaydedilen açıklamada, Lübnan halkının birlik içinde hareket ederek güvenliklerini riske atacak davranışlardan kaçınması gerektiği vurgulandı.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, 19 Haziran'da Beyrut yönetimine "ülkedeki tüm silahların yalnızca devletin denetiminde toplanmasını öncelikli hedef olarak belirleyen" ABD önerisini sunmuştu.

'SİLAHLARI TESLİM ETMEYECEĞİZ, SAVAŞMAYA HAZIRIZ' DEMİŞLERDİ

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, İsrail’in Lübnan’ın iç işlerine müdahale edemeyeceğini belirterek, “Silahlarımızı İsrail’e teslim etmeyeceğiz.” demişti.

Kasım, Lübnan devleti tarafından karar alınması halinde, İsrail’i ülkeden çıkarmak için güç kullanılmasına destek vereceklerini ve sınırda savaşmaya hazır olduklarını söyledi.

Lübnan ordusundan yapılan bu açıklamada ülkede silahların devlet tekeline alınması ve Suriye'nin Süveyda ilinde meydana gelen çatışmaların gölgesinde geldi.

Barrack, 27 Haziran'da konuk olduğu Al Arabiya televizyonunda, bölgesel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunmuş ve "Hizbullah'ın askeri kanadı tamamen ortadan kalkmalı. Siyasi kısmı değil ama askeri yapısı kabul edilemez. Silahsızlanma için takvim belirlenmeli, mesela Litani Nehri'nin kuzeyine çekilmeli." ifadelerini kullanmıştı.