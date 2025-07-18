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Yunus Emre Vakfı soruşturmasında flaş gelişme! Şeref Ateş tutuklandı

Yunus Emre Vakfı soruşturmasında flaş gelişme! Şeref Ateş tutuklandı

Yunus Emre Enstitüsü bünyesinde yapılan usulsüz işlemler nedeniyle, vakfın zarara uğratılmasına ilişkin soruşturma kapsamında dün gözaltına alınan enstitünün eski başkanı Şeref Ateş tutuklandı.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Yunus Emre Enstitüsü bünyesinde yapılan usulsüz işlemler nedeniyle vakfı zarara uğrattığı iddiasıyla hakkında "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından dün Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alınan Ateş, başsavcılıkta alınan ifadesinden sonra nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Ateş, "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından tutuklandı.

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