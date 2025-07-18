Oyuncu Mehmet Ali Tuncer son yolculuğuna uğurlandı

Geçtiğimiz gün kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden oyuncu Mehmet Ali Tuncer, bugün İstanbul Beykoz'da düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Tuncer, The İmam", "Aşkın Yolculuğu Yunus Emre", "Konstantin'in Şifreleri", "Dur Yolcu", "Sevdam Gözlerinde Kaldı", "Aşkımızda Ölüm Var", "Deli Yürek", "Sultanın Sırrı" ve "Yeniden Başlamak" adlı yapımların da aralarında bulunduğu çok sayıda dizi rol almıştı.

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Kalp krizi nedeniyle 57 yaşında hayatını kaybeden Tuncer'in cenaze namazı, Beykoz Paşabahçe Merkez Camisi'nde cuma namazını müteakip kılındı.

Cenaze töreninde taziyeleri sanatçının ailesi kabul etti.

Törende müzisyenler Eşref Ziya ve Grup Genç solisti Murat Polat, oyuncular Ahmet Yenilmez, Sabri Arafatoğlu, Mehmet Usta, Dursun Ali Erzincanlı, Birol Cürgül, Fatih Mehmet Koç, Hakan Hüseyin Gül, Celal Al, Engin Kut, Asalet Durmuş, Şemistan Kaya, Fulya Bilginer ve Mesut İlik, yazar İsrafil Kuralay ile yapımcı Bilal Arıoğlu da yer aldı.

Sanatçının cenazesi törenin ardından Akbaba Mezarlığı'na defnedildi.

İlköğretim hayatından itibaren tiyatro ile iç içe olan oyuncu Tuncer, 1968'de İstanbul'da dünyaya geldi. Sanatçı, 1985'te Ulvi Alacakaptan, Hasan Nail Canat, Hüseyin Goncagül ve İbrahim Sadri ile tiyatro sahnesine adım attı.

TRT 1'de yayınlanan "Aşkın Yolculuğu Yunus Emre" dizisinde Boluluzade Ali Taygu karakterini canlandıran Tuncer, ayrıca "Deli Yürek" ve "Çarli İş Başında" adlı dizilerde oynadı.

Tuncer, aynı zamanda tiyatroda "Sanat Manat'a Karşı" ile "Efendi Hayrettin Süperstar" oyunlarında rol aldı.