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Eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen entübe edildi

Eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen entübe edildi

Eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen, sağlık sorunları nedeniyle Florence Nightingale Hastanesi’nde yoğun bakıma alındı, entübe edildi.

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Eski Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı, gazeteci ve yazar Altan Öymen, kaptığı virüs enfeksiyon sebebiyle hastaneye kaldırıldı. 93 yaşındaki Öymen, İstanbul Şişli’de bulunan Florence Nightingale Hastanesi’nde yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Öymen'in kızı Aslı Öymen yaptığı açıklamada, ''Kendisi yaklaşık 6 hafta önce çok başarılı bir akciğer ameliyatı geçirdi. Her şey çok güzel gitti. Hastaneden 6., 7. Gün çıktık, normal hayatına döndü, bu da yaklaşık 3-4 hafta sordu. Fakat bir noktada yaklaşık 1 hafta önce bir virüs kaptığı tahmin ediliyor. Doktorlardan daha doğru bilgi alınabilir. Sodyum değerlerinde de bir zafiyet oldu, onun üzerine hastaneye geldik. Bir haftadır hastanedeyiz. Evvelki gece itibariyle de yoğun bakıma alındı. Dinlendiriliyor diyelim. Entübe edildi. Umudumuzu koruyoruz kendisi güçlü bir insan kalbi iyi. Bazı değerler gün itibariyle ümit vermeye başladı. Umudumuzu koruyoruz'' dedi.

Altan Öymen, uzun yıllar gazetecilik yaptıktan sonra siyasete atılmış ve 1999-2000 yılları arasında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı görevinde bulunmuştu.

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