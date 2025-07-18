BIST 10.341
DOLAR 40,38
EURO 47,09
ALTIN 4.354,25
HABER /  GÜNCEL

MHP'li Feti Yıldız paylaştı! Öcalan detayı gündem oldu DEM Parti açıkladı

MHP'li Feti Yıldız paylaştı! Öcalan detayı gündem oldu DEM Parti açıkladı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ın paylaştığı fotoğraftaki bir detay sosyal medyanın gündemine damga vurdu. Fotoğrafta gözüken kitap kullanıcıların dikkatinden kaçmadı. Konuyla ilgili DEM Parti'den açıklama gecikmedi.

Abone ol

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili Feti Yıldız bugün sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafla dikkat çekti.

Masa başında pozunu paylaştı 

Yıldız, birçok kitap ve belgenin bulunduğu masasının başında verdiği pozu paylaştı. Paylaşımına "Vicdan en büyük terazidir o asla yanlış tartmaz" notunu düştü.

Öcalan'ın kitabı masada

Paylaşımda göze çarpan detay ise masada terörist elebaşı Abdullah Öcalan'ın "Demokratik Kurtuluş ve Özgür Yaşamı İnşa (İmralı Notları)" kitabının da yer alması oldu. Masada ayrıca Stefan Zweig'ın "Vicdan Zorbalığa Karşı" kitabının da olduğu görüldü.

Paylaşımın altına sosyal medya kullanıcılarından yüzlerce yorum geldi.

DEM'den açıklama geldi

DEM Partili kaynaklar, konuya ilişkin Diken’e yaptığı açıklamada “Kitabı heyetimiz götürmedi. Piyasada var zaten, edinmiştir” dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Turknet internet ücretlerine rekor zam bindirdi! 499 lira olan fatura Ağustos'ta...
Turknet internet ücretlerine rekor zam bindirdi! 499 lira olan fatura Ağustos'ta...
Koç ailesinden İpek Kıraç'a kök söktüren Emine Alangoya kimdir? İnan Kıraç'ın eşi meğer...
Koç ailesinden İpek Kıraç'a kök söktüren Emine Alangoya kimdir? İnan Kıraç'ın eşi meğer...
Meclis Komisyonu için ilk adım! Numan Kurtulmuş duyurdu
Meclis Komisyonu için ilk adım! Numan Kurtulmuş duyurdu
AK Partili Hüseyin Yayman: Bir terör örgütünün kullanım süresi dolduğunda, başka bir örgüt devreye sokuldu
AK Partili Hüseyin Yayman: Bir terör örgütünün kullanım süresi dolduğunda, başka bir örgüt devreye sokuldu
Mersin'de "PKK üyeliği" iddiasıyla yargılanan belediye eski daire başkanı hakkında karar
Mersin'de "PKK üyeliği" iddiasıyla yargılanan belediye eski daire başkanı hakkında karar
Milletvekillerinden "WhatsApp engellensin" çağrısı
Milletvekillerinden "WhatsApp engellensin" çağrısı
CHP'den 'LGS' için suç duyurusu
CHP'den 'LGS' için suç duyurusu
Lula da Silva: Trump'ın gümrük kararı 'kabul edilemez bir şantaj'
Lula da Silva: Trump'ın gümrük kararı 'kabul edilemez bir şantaj'
Tekneden inerken denize düştü! Acı haber
Tekneden inerken denize düştü! Acı haber
Yeni Toyota Corolla Cross Hybrid Türkiye'de satışa çıktı! 3 farklı donanım, 3 farklı fiyat
Yeni Toyota Corolla Cross Hybrid Türkiye'de satışa çıktı! 3 farklı donanım, 3 farklı fiyat
Türk Telekom, '2025 Emerging EMEA' çalışmasında 'En Saygın Şirketler' arasında yer aldı
Türk Telekom, '2025 Emerging EMEA' çalışmasında 'En Saygın Şirketler' arasında yer aldı
Hükümet son zam teklifini kamu işçilerine iletti! 2025 ilk 6 ayı için yüzde 24 zam
Hükümet son zam teklifini kamu işçilerine iletti! 2025 ilk 6 ayı için yüzde 24 zam