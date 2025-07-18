MHP'li Feti Yıldız paylaştı! Öcalan detayı gündem oldu DEM Parti açıkladı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ın paylaştığı fotoğraftaki bir detay sosyal medyanın gündemine damga vurdu. Fotoğrafta gözüken kitap kullanıcıların dikkatinden kaçmadı. Konuyla ilgili DEM Parti'den açıklama gecikmedi.

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MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili Feti Yıldız bugün sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafla dikkat çekti.

Masa başında pozunu paylaştı

Yıldız, birçok kitap ve belgenin bulunduğu masasının başında verdiği pozu paylaştı. Paylaşımına "Vicdan en büyük terazidir o asla yanlış tartmaz" notunu düştü.

Öcalan'ın kitabı masada

Paylaşımda göze çarpan detay ise masada terörist elebaşı Abdullah Öcalan'ın "Demokratik Kurtuluş ve Özgür Yaşamı İnşa (İmralı Notları)" kitabının da yer alması oldu. Masada ayrıca Stefan Zweig'ın "Vicdan Zorbalığa Karşı" kitabının da olduğu görüldü.

Paylaşımın altına sosyal medya kullanıcılarından yüzlerce yorum geldi.

DEM'den açıklama geldi

DEM Partili kaynaklar, konuya ilişkin Diken’e yaptığı açıklamada “Kitabı heyetimiz götürmedi. Piyasada var zaten, edinmiştir” dedi.