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Turknet internet ücretlerine rekor zam bindirdi! 499 lira olan fatura Ağustos'ta...

Turknet internet ücretlerine rekor zam bindirdi! 499 lira olan fatura Ağustos'ta...

TurkNet, bugün kullanıcılarına gönderdiği e-posta ile yeni zammı duyurdu. Zam oranı sürpriz bir şekilde kallavi oldu. 1 Ağustos itibariyle internet ücretleri 200 lira daha pahalı olacak.

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Abone sayısı 1 milyona yaklaşan TurkNet, bugün kullanıcılarına gönderdiği e-posta ile yeni zammı duyurdu. Aylık 499 lira olan internet ücreti yeni zamla birlikte 699 liraya çıktı. TurkNet yeni zammın 1 Ağustos 2025 tarihinden itibaren geçerli olacağını duyurdu.

Zam yapmak istemedik ama...
TurkNet'in abonelerine gönderdiği e-posta şöyle:

"Geçtiğimiz 13 ay boyunca fiyatımızı sabit tutmak için elimizden geleni yaptık. Ancak, sana aynı kalitede, hızlı ve sınırsız internet hizmeti sunmaya devam edebilmek için yılın bu ilk ve tek fiyat güncellemesini seninle paylaşıyoruz.

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