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Milletvekillerinden "WhatsApp engellensin" çağrısı

Milletvekillerinden "WhatsApp engellensin" çağrısı

Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'dan bazı milletvekilleri, mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın ulusal güvenliği tehdit ettiği gerekçesiyle yasaklanması çağrısında bulundu.

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Duma Enformasyon Politikası Komitesi Birinci Başkan Yardımcısı Anton Gorelkin, yaptığı yazılı açıklamada, Whatsapp'ın "aşırılıkçı organizasyon" şeklinde tanımlanan Meta şirketine ait olduğunu belirtti.

WhatsApp'ın bu nedenle dost olmayan ülkelere ait kısıtlamalara tabi uygulamaların bulunduğu listeye muhtemelen dahil edileceğini kaydeden Gorelkin, "WhatsApp'ın Rusya pazarını terk etmeye hazırlanmasının zamanı geldi." yorumunda bulundu.

Duma Enformasyon Politikası Komitesi Üyesi Anton Nemkin de Rus haber ajansı TASS'a yaptığı açıklamada, WhatsApp'ın ülkedeki "kaderinin belirlendiğini" belirterek, "Rusya'nın dijital alanında böyle bir hizmetin varlığı, ulusal güvenliğin ihlalidir. Bu nedenle, kısıtlamalara tabi dost olmayan ülkelerden gelen uygulamalar listesine dahil edilmesi an meselesidir." dedi.

Rusya'da yasa dışı bilgiler yaydığı gerekçesiyle WhatsApp'ın sahibi Meta şirketi "aşırılıkçı organizasyon" şeklinde tanımlanırken, şirkete ait Facebook ve Instagram platformlarına erişim 2022'de engellenmişti.

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