BIST 10.341
DOLAR 40,38
EURO 47,09
ALTIN 4.354,25
HABER /  GÜNCEL

Meclis Komisyonu için ilk adım! Numan Kurtulmuş duyurdu

Meclis Komisyonu için ilk adım! Numan Kurtulmuş duyurdu

TBMM Başkanı Numan Kurtuşlmuş, süreç komisyonu için bir kez daha liderler turuna çıkma kararı aldı.

Abone ol

PKK'nın, "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında silah bırakmasının ardından Meclis'te kurulması plananlanan komisyon için ilk adım atılıyor.

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, bugün siyasi partilerin grup başkanı ve grup başkanvekilleriyle kahvaltıda bir araya geldi.

2 saat 20 dakika süren görüşmede Terörsüz Türkiye Komisyonu'nun nasıl şekilleneceği görüşüldü.

Yeniden görüşme

Kurtulmuş, önümüzdeki hafta bir kez daha siyasi partilerin temsilcileriyle bir araya gelecek. Meclis'te kurulacak komisyondaki üye sayısının 45 milletvekilini bulması öngörülüyor.

Buna göre; AK Parti 13, CHP 7, DEM Parti, MHP ve Yeni Yol Partisi için ise 3 üye ile temsil edilmesi düşünülüyor.

Her siyasi partiden bir üye olması ve bağımsızlardan da kura ile üye seçilömesi benimsendiği benimsendi. Komisyonda grubu bulunan siyasi partilerin bu komisyon için seçilmiş grup başkanvekilleri, koordinatör grup başkanvekili sıfatıyla yer alacak.

ÖNCEKİ HABERLER
AK Partili Hüseyin Yayman: Bir terör örgütünün kullanım süresi dolduğunda, başka bir örgüt devreye sokuldu
AK Partili Hüseyin Yayman: Bir terör örgütünün kullanım süresi dolduğunda, başka bir örgüt devreye sokuldu
Mersin'de "PKK üyeliği" iddiasıyla yargılanan belediye eski daire başkanı hakkında karar
Mersin'de "PKK üyeliği" iddiasıyla yargılanan belediye eski daire başkanı hakkında karar
Milletvekillerinden "WhatsApp engellensin" çağrısı
Milletvekillerinden "WhatsApp engellensin" çağrısı
CHP'den 'LGS' için suç duyurusu
CHP'den 'LGS' için suç duyurusu
Lula da Silva: Trump'ın gümrük kararı 'kabul edilemez bir şantaj'
Lula da Silva: Trump'ın gümrük kararı 'kabul edilemez bir şantaj'
Tekneden inerken denize düştü! Acı haber
Tekneden inerken denize düştü! Acı haber
Yeni Toyota Corolla Cross Hybrid Türkiye'de satışa çıktı! 3 farklı donanım, 3 farklı fiyat
Yeni Toyota Corolla Cross Hybrid Türkiye'de satışa çıktı! 3 farklı donanım, 3 farklı fiyat
Türk Telekom, '2025 Emerging EMEA' çalışmasında 'En Saygın Şirketler' arasında yer aldı
Türk Telekom, '2025 Emerging EMEA' çalışmasında 'En Saygın Şirketler' arasında yer aldı
Hükümet son zam teklifini kamu işçilerine iletti! 2025 ilk 6 ayı için yüzde 24 zam
Hükümet son zam teklifini kamu işçilerine iletti! 2025 ilk 6 ayı için yüzde 24 zam
ABD ile İsrail arasında vize krizi
ABD ile İsrail arasında vize krizi
Çanakkale'deki orman yangını kontrol altında
Çanakkale'deki orman yangını kontrol altında
Rekabet Kurulu, Mastercard ve Visa hakkında soruşturma açtı
Rekabet Kurulu, Mastercard ve Visa hakkında soruşturma açtı