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Çanakkale'de orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Çanakkale'de orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

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İlçeye bağlı Çarıksız köyündeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı.

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ve Ezine Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler bölgeye sevk edildi.

Çanakkale'de orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor - Resim: 0

Çok sayıda ekip, uçak ve helikopterlerin yanı sıra çevre ilçe belediyeleri itfaiye ekiplerinin desteğiyle yangının kontrol altına alınması için mücadele ediyor.

Çanakkale'de orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor - Resim: 1

Çanakkale'de orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor - Resim: 2

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