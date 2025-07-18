Victor Osimhen Galatasaray'a kavuşuyor! Napoli geri adım attı, transfer için tek engel kaldı...
Galatasaray ve Victor Osimhen sonunda kavuşuyor. Galatasaray, bonservis bedeli ve ödeme planı konusunda Napoli ile anlaştı. Transferin gerçekleşmesi için tek engel kaldı.
Napoli, Victor Osimhen'in Galatasaray'a transferini onayladı. Kulüpler arasında bonservis bedeli ve ödeme planı konusunda anlaşma sağlandı. İmza için tek bir maddenin gerçekleşmesi bekleniyor.
Osimhen için Napoli'ye 40 milyon euro peşin, kalan 35 milyon euroyu ise 2026 yılına kadar iki eşit taksit halinde ödeyecek.
İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Galatasaray, 2026 yılına kadar 17.5 milyon euroluk iki taksit halinde ödeme yapmayı kabul etti. Nijeryalı golcü 2 yıl boyunca Serie A'ya transfer olamayacak.
Napoli geri adım attı
Napoli, Osimhen'in bir sonraki satışından pay talebinden ise vazgeçti.