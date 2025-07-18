Tutuklu Ayşe Barım Adli Tıp’a sevk edildi

Gezi Parkı eylemleri soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan ünlü menajer Ayşe Barım, sağlık durumu nedeniyle Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi. Kalp ve beyin rahatsızlıkları olduğunu belirten Barım, mahkemeye yaptığı başvuruda cezaevindeki koşulların hayatını tehdit ettiğini vurgulamıştı.

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Gezi Parkı eylemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 162 gündür tutuklu bulunan ünlü menajer Ayşe Barım, sağlık durumuyla ilgili değerlendirme yapılması amacıyla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. İstanbul’da görülen davanın geçtiğimiz hafta yapılan ilk duruşmasında söz alan Barım, sağlık sorunlarını mahkeme heyetine aktarmış ve cezaevi koşullarında yaşamının tehdit altında olduğunu ifade etmişti.

Geçtiğimiz hafta yapılan duruşmada konuşan Barım, “162 gündür tutuklu yargılanıyorum. Beyin anevrizmam var. Kalbimde altı farklı hastalık teşhisi konuldu. Cezaevi koşulları sağlığımı tehdit ediyor. Hayatta kalmak için mücadele ediyorum” diyerek sağlık durumunu detaylı şekilde aktarmıştı. Barım, tutukluluğunun sona erdirilmesini ve gerekli sağlık kontrollerinin yapılmasını talep etmişti.

Ayrıntılı sağlık raporu alınmasına karar verildi

Barım’ın avukatı Deniz Ketenci, müvekkilinin sağlık durumunun ciddi olduğunu belirterek, cezaevinde tedavi imkanlarının yetersiz kaldığını söyledi. Ketenci, “Müvekkilimizin talebi üzerine mahkeme, Adli Tıp Kurumu’ndan ayrıntılı sağlık raporu alınmasına karar verdi. Dün itibarıyla sevki gerçekleştirilmiş durumda. Rapora göre cezaevi koşullarına uygun olup olmadığı netleşecek” dedi.