Kerem Aktürkoğlu'nun adı süper lig ile anılıyor

Benfica'da forma giyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun takımdan ayrılmak istediği iddia edildi.

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Benfica forması giyen Kerem Aktürkoğlu için ayrılık iddiası gündeme geldi.

Record'da yer alan habere göre; milli futbolcu, bu yaz Benfica'dan ayrılmayı düşünüyor. Benfica'dan ayrılmayı düşünen Kerem'in, gelecek teklifleri değerlendirmeye hazır olduğu belirtildi.

26 yaşındaki futbolcunun adı son dönemde Türkiye'den Beşiktaş ile anılıyor.

Benfica forması altında 53 maçta süre bulan Kerem Aktürkoğlu, 16 gol attı ve 13 asist yaptı. Benfica ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam eden Kerem'in, güncel piyasa değeri 24 milyon Euro olarak gösteriliyor.