Garanti BBVA kasko sigorta işlemlerini dijital ortama taşıdı

Garanti BBVA, tüzel nitelikli küçük ve orta ölçekli işletme (KOBİ) ve ticari bankacılık müşterilerine yönelik kasko sigortası işlemlerini uçtan uca dijital ortama taşıdı.

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Bankadan yapılan açıklamaya göre, yeni uygulama sayesinde tüzel müşteriler, Garanti BBVA Mobil ve İnternet Bankacılığı kanalları üzerinden şubeye gitmeye gerek kalmadan araçları için kasko poliçesi oluşturabilecek.

Dijital kasko süreci, zaman ve operasyonel maliyet tasarrufu sağlarken, sigorta kapsamı, teminatlar, muafiyetler ve istisnalar hakkında bilgilendirme işlemi de çevrim içi olarak tamamlanıyor. Poliçeler, müşterinin tercihleri doğrultusunda düzenleniyor ve Garanti BBVA'nın yetkili acentesi olduğu sigorta şirketi aracılığıyla hazırlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Cemal Onaran, bankanın dijitalleşmeyi sadece bireysel değil, tüzel bankacılıkta da ileri noktaya taşıdığını belirterek, bu sayede hız, kolaylık, maliyet avantajı ve sürdürülebilirlik gibi çok yönlü kazanımlar sunabildiklerini kaydetti.

Onaran, esnaf, KOBİ ve ticari müşterilerine yönelik kredi kullanımı ve elektronik teminat mektubu gibi birçok çözümü uçtan uca dijitalleştirdiklerini vurgulayarak, 'Attığımız dijitalleşme adımları, 'Radikal Müşteri Perspektifi' yaklaşımımıza hizmet ediyor. Tüm süreçlerimizi müşterinin gözünden yeniden tasarlıyor, sunduğumuz her hizmette empati temelli anlayışı benimsiyoruz. Bu anlayışla, tüzel müşterilerimize kasko poliçesi işlemlerini şubeye gitmeden, dakikalar içerisinde dijital olarak tamamlayabilecekleri bir altyapı hazırladık. Hedefimiz, tüzel müşterilerimizle kurduğumuz her teması 'görünmez' olacak kadar akıcı, ama 'hatırlanacak' kadar pozitif bir deneyime dönüştürmek.' ifadelerini kullandı.