Rusya'dan dikkat çeken Türkiye duyurusu

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rus heyetinin Ukrayna ile üçüncü tur müzakereler için İstanbul’a gitmeye hazır olduğunu kaydetti.

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, başkent Moskova’da düzenlediği haftalık basın toplantısında, İstanbul'da düzenlenecek olası barış müzakerelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rusya ve Ukrayna arasında üçüncü tur müzakerelerin yapılması ihtimalini değerlendiren Zaharova, Ukrayna tarafından bu konuda herhangi bir talebin gelmediğini kaydederek, "Ukrayna, ya müzakerelerden kaçınıyor ya da buna hazır değil." ifadesini kullandı.

Zaharova, müzakereleri devam ettirmeye hazır olduklarını dile getirerek, "Rus heyeti, üçüncü tur müzakereler için İstanbul’a gitmeye hazır. Kiev'in sağlanan anlaşmalara uygun şekilde hareket edeceğini ve müzakere sürecini sürdüreceğini umuyoruz." diye konuştu.

Almanya’nın desteğiyle Ukrayna’da uzun menzilli füze sistemlerinin üretimiyle ilgili planları değerlendiren Zaharova, Ukrayna’nın bu sistemleri kullanması durumunda, Almanya’nın Rusya’ya karşı saldırılara katılması anlamına geleceğini belirtti.

Zaharova, "Rusya, kendisine karşı silahların kullanılmasına izin veren ülkelerin askeri tesislerine saldırı düzenleme hakkına sahip. Durumun gerginleşmesine gerekli şekilde karşılık vereceğiz." dedi.