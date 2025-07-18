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Tekneden denize atladı! Sonrası çok korkunç

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Tekneden denize atladı! Sonrası çok korkunç

İzmir'in Dikili ilçesinde 1 ay önce tekneden denize atlayınca boynu kırılan kişi, hastanede hayatını kaybetti.

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Bademli mevkisinde tekneden suya atladığı sırada boynu kırılan ve sağlık ekibince İzmir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Muhammet Kulak (20) kurtarılamadı.

Kulak'ın cenazesinin yarın öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

Kulak, 17 Haziran'da tekneden denize atlayınca boynu kırılmış ve sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılmıştı.

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