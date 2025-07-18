Helsinki'den Konferans Ligi'nde tarihi geri dönüş!

UEFA Konferans Ligi 1. eleme turu rövanşında HJK Helsinki, sahasında Faroe Adaları temsilcisi Runavik’i 5-0 mağlup ederek ikinci tura yükseldi. İlk maçı 4-0 kaybeden Helsinki, toplamda 5-4’lük skorla turu geçti.Abone ol
UEFA Konferans Ligi'nde 1. eleme turu rövaş karşılaşmasında Finlandiya takımı HJK Helsinki, Faroe Adalı ekibi Runavik'i konuk etti. Bolt Arena'da oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 5-0 kazandı.
Helsinki'ye galibiyeti getiren golleri Lingman, Joensen (k.k), Hostikka (2) ve Antzoulas kaydetti.
İlk maçı deplasmanda 4-0 kaybedeb Helsinki, rövanş maçında 5-0 galip gelerek 2. eleme turuna yükseldi.