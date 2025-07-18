Dünyayı 5 aile mi yönetiyor? İlber Ortaylı yanıt verdi

Prof. Dr. İlber Ortaylı, Dünyayı 5 aileyi yönettiği iddiasına inanmadığını belirterek, "5 tane adamın arasında konsensüs olur, dünyayı yönetemezler. Ama Soros’un aldığı karar ötekiyle ne kadar paralel gidebilir? Böyle bir şey mümkün değil." dedi.

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Prof. Dr. İlber Ortaylı, tv100 Dış Haberler Müdürü Ahmet Yeşiltepe ve Erdoğan Aktaş'ın Ortadoğu'da yaşanan son gelişmeler çerçevesinde gelecek perspektifine ilişkin soruları yanıtladı.

İlber Ortaylı, İsrail'in Ortadoğu'daki peş peşe saldırılarına ilişkin, "Filistinliler çok enteresan bir ırktır. Çalışkandırlar ötekilere göre. İsrail çok pişman olacak." dedi.

SURİYE'DE DÜRZİLER KİMDİR, NEYE İNANIR?

Ortaylı'nın tv100 yayınındaki değerlendirmelerden önemli satır başları şu şekilde:

"Dürziler’in biz ayrı inancız dedikleri duyulmamış. Yani herhangi bir Anadolu’dan giden kadı onların davalarına bakabilir. Kendilerine göre bir sistemleri vardır. Dürziler enkarnasyona inanıyorlar Yahudiler’de böyle bir inanç yoktur.

Bizde Dürzi yoktur, bunlar Aleviler gibi felan değildir. Bunlar Sünni sorsan. Fıkıh uygulamaları tamamıyla öyle. Başlarında ama Dürzi emirleri var.

MÜSLÜMAN ARAP DÜNYASI İSRAİL'E KARŞI NİYE SESSİZ?

İsrail’e karşı sessiz olmaları, İsrail’i çok sevmeleri ve takdir etmelerinden dolayı değil. İlk olarak balansı tutturdular. Eski Mısır Devlet Başkanı Enver Sedat’ın zamanında bir realite dönemine girdiler.

"İSRAİL ÇOK PİŞMAN OLACAK"

İkinci olarak her birinin kendi arasında problemleri ve her birinin Filistinlilerle problemleri vardır. Filistinliler çok enteresan bir ırktır. Çalışkandırlar ötekilere göre. İsrail çok pişman olacak. İsrail, Filistinli azınlığın sabah akşam işe gidiş gelişlerinde bile bu kadar ağır hükümler uygulamasında, işçi sınıfının çalışma kapasitesini bu kadar kırmak hiç iyi olmaz.

"DÜNYAYI YÖNETEN 5 AİLEYE İNANMIYORUM"

Komplodan korkan ve nefret eden, bu komplo teorisidir diyen bazen haklı insanlar, şimdi en büyük komplo teorilerine inat ediyorlar. Sanayi medeniyetinde Yahudi yoktur Amerika'da. Büyük sanayi kuruluşlarında, büyük sanayi icatlarında Yahudiler yoktur. Yahudiler, basın, sanatlar, tiyatro vs. gibi çok para getiren, kitleyi çok etkileyen, kendilerinin de çok yaratıcı oldukları, çünkü Avrupa medeniyetini taşıyorlar Amerika'ya, müziğiyle, operasıyla.

İkincisi, bir akademik hayata girdiler. Burada da bölüm bölüm giriyorlar. Bu çok önemli bir şey. Tabi bunu Avrupa da iteledi. Unutmayın Hitler denen berbat Nazizm bu Avrupa medeniyetini en başta Almanya'ya öyle bir kasıp kavurdu ki insanlar bırak Amerika'yı bizi bile etkilediler. Ama burada çok önemlidir bu.

Dünyayı yöneten 5 aileye inanmam. 5 tane adamın arasında konsensüs olur, dünyayı yönetemezler. Ama Soros’un aldığı karar ötekiyle ne kadar paralel gidebilir? Böyle bir şey mümkün değil."