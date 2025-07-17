ABD'den son dakika Suriye açıklaması: Saldırıları desteklemiyoruz

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Washington'un İsrail'in Suriye'ye yönelik son saldırılarını desteklemediği ifade edildi.

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ABD, İsrail'in Dürzileri bahane ederek Suriye'ye yönelik gerçekleştirdiği saldırılara ilişkin açıklamada bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Vaşington yönetiminin İsrail'in Suriye'ye yönelik son saldırılarını desteklemediği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, İsrail ve Suriye ile işbirliği içinde olunduğu belirtildi.

Bakanlığın açıklamasında Suriye yönetiminin sürecin liderliğini eline alması gerektiği aktarılarak ABD'nin hedefinin sükunet ve entegrasyon ile müreffeh bir Suriye olduğu kaydedildi.