BIST 10.371
DOLAR 40,24
EURO 46,76
ALTIN 4.320,83
HABER /  DÜNYA

ABD'den son dakika Suriye açıklaması: Saldırıları desteklemiyoruz

ABD'den son dakika Suriye açıklaması: Saldırıları desteklemiyoruz

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Washington'un İsrail'in Suriye'ye yönelik son saldırılarını desteklemediği ifade edildi.

Abone ol

ABD, İsrail'in Dürzileri bahane ederek Suriye'ye yönelik gerçekleştirdiği saldırılara ilişkin açıklamada bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Vaşington yönetiminin İsrail'in Suriye'ye yönelik son saldırılarını desteklemediği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, İsrail ve Suriye ile işbirliği içinde olunduğu belirtildi.

Bakanlığın açıklamasında Suriye yönetiminin sürecin liderliğini eline alması gerektiği aktarılarak ABD'nin hedefinin sükunet ve entegrasyon ile müreffeh bir Suriye olduğu kaydedildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Fransa Genelkurmay Başkanı Burkhard, ASELSAN'ı ziyaret etti
Fransa Genelkurmay Başkanı Burkhard, ASELSAN'ı ziyaret etti
Hasan Cemal deniz ambulansıyla hastaneye sevk edildi
Hasan Cemal deniz ambulansıyla hastaneye sevk edildi
Adalet teşkilatına 20 bin personel alımı yapılacak
Adalet teşkilatına 20 bin personel alımı yapılacak
Kamu işçilerine son zam teklifi için tarih belli oldu
Kamu işçilerine son zam teklifi için tarih belli oldu
Merkez Bankası rezervlerinde yeni zirve
Merkez Bankası rezervlerinde yeni zirve
Rusya: Heyetimiz Ukrayna ile üçüncü tur müzakereler için İstanbul’a gitmeye hazır
Rusya: Heyetimiz Ukrayna ile üçüncü tur müzakereler için İstanbul’a gitmeye hazır
Euroleague'de sezon takvimi belli oldu
Euroleague'de sezon takvimi belli oldu
Bakan Fidan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü
Bakan Fidan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü
Türkiye'den Pakistan'daki sel felaketinde ölenler için taziye mesajı
Türkiye'den Pakistan'daki sel felaketinde ölenler için taziye mesajı
Erdoğan’dan aile dostu müjde: Memurlara yarı zamanlı çalışma hakkı
Erdoğan’dan aile dostu müjde: Memurlara yarı zamanlı çalışma hakkı
Teğmen Eroğlu’nun TSK’ya dönüş talebine mahkemeden ret
Teğmen Eroğlu’nun TSK’ya dönüş talebine mahkemeden ret
LGS tartışmalarına Erdoğan da katıldı! Kabine sonrası muhalefete sert sözler
LGS tartışmalarına Erdoğan da katıldı! Kabine sonrası muhalefete sert sözler