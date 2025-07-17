Kamu işçilerine son zam teklifi için tarih belli oldu

Kamuda çalışan işçilerin zam beklentisi sürerken, hükümetin önceki iki teklifine sendikalardan olumsuz yanıt gelmişti. Hak-İş ve Türk-İş taleplerin karşılanmadığını belirtirken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan üçüncü ve son teklifin yarın saat 11.00'de açıklanacağını duyurdu.

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Kamuda hastane, üniversite, bakanlık, demiryolları, karayolları, üretim santralleri ve hastanelerle birlikte birçok kurumda işçi statüsünde yer alanlar toplu sözleşme zammını bekliyor.

Hükümet ilk teklifte 2025 yılının ilk 6 ayı için yüzde 16, ikinci 6 ayı için ise yüzde 8 zam teklifi yapmıştı. Bu teklifin ardından uzlaşı çıkmazken ikinci teklif ise bu yılın ilk 6 ayı için yüzde 17 ikinci 6 ay yüzde 10 olarak duyuruldu. Bu teklifin ardından Hak-İş ve Türk-İş’ten açıklamalar peş peşe gelirken taleplerin karşılanmadığı ifade edildi. Bakan Işıkhan ise üçüncü teklifin yapılacağını ifade etmişti.

SON TEKLİF YARIN VERİLECEK

Hükümetin kamu işçileri ile ilgili üçüncü ve son teklifini yarın saat 11'de düzenlenecek toplantıda vereceği bildirildi.