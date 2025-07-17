Türkiye ile Libya arasında madencilik, enerji ve altyapı alanlarında iyi niyet anlaşması

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Libya İş Konseyi Başkanı Murtaza Karanfil, Libya ile imzalanan yeni iyi niyet anlaşmasının bölgedeki işbirliğini derinleştireceğini belirterek, ülkenin özellikle doğu tarafıyla da ilişkileri geliştirmek istediklerini söyledi.

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DEİK Türkiye-Libya İş Konseyi ile Libya Ulusal Madencilik Şirketi, Libya Sergiler ve Konferanslar Otoritesi ve Emaar Libya Holding arasında, ikili ticaret hacminin artırılması ve enerji, maden ve altyapı alanlarında işbirliğini artırma hedefiyle iyi niyet anlaşmasına ilişkin İstanbul'da imza töreni düzenlendi.

Anlaşmaya ilişkin imzalar, DEİK Türkiye-Libya İş Konseyi Başkanı Murtaza Karanfil ve Emaar Libya Holding Üst Yöneticisi (CEO) Fouad Al-Awwam tarafından atıldı.

Karanfil, buradaki konuşmasında, Türkiye'nin Libya ile ilişkilerinin köklü bir geçmişe dayandığını ve ülkedeki mevcut gelişmeleri de yakından takip ettiklerini söyledi.

Söz konusu anlaşmanın, bünyesinde 30 şirket barındıran ve sanayi ağırlıklı olmak üzere birçok alanda faaliyet yürüten Emaar Holding ile imzalandığını belirten Karanfil, "Libya'nın özellikle doğu ve güney tarafının istikrarı üzerine birçok yatırımlar yapan ve iş alanları açan bir şirket. Türk iş insanları olarak her ne kadar Libya'nın tamamıyla çalışsak da son yıllarda, ülkenin doğu tarafıyla ilişkileri geliştirmek üzerine Emaar Holding ile yapacağımız işbirliği bize büyük bir avantaj sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

"Ticaret hacmini 15 milyar dolar seviyelerine çıkarmayı hedefliyoruz"

İmza töreni sonrası AA muhabirine konuşan Karanfil, 2014 sonrasında Libya'da yaşanan istikrarsızlık nedeniyle ihracatın 2,5 milyar dolara gerilediğini, yaklaşık son 10 yıldır bu seviyede kaldığını ve toplam ticaret hacminin ise yaklaşık 4 milyar dolar civarında seyrettiğini anlattı.

Karanfil, imzalanan anlaşmayla Libya'nın doğusuyla işbirliğinin geliştirilmesinin hedeflendiğini belirterek, "Ticaret hacmini daha da artırmak istiyoruz" dedi.

Libya'nın güneyinde son yıllarda keşfedilen zengin maden yataklarına dikkati çeken Karanfil, şunları kaydetti:

"Kendilerinden özellikle güneyde bulunan madenlerin haritalarını ve kendileri için öncelikli olarak yatırım ile işbirliği arz eden durumları bildirmelerini istedik. Bunun karşılığında şirketlerimizle doğuya, gerekirse B2B görüşmeler ayarlayarak Türk madenciliğini Libya'nın doğusuyla buluşturmayı hedefliyoruz."

Karanfil, Libya'nın güneyinin birçok ülkenin dikkatini çeken ciddi maden rezervlerine sahip olduğuna işaret ederek, "Bugün Libya Madencilik Grubu'na kayıtlı sadece 6 Türk firması var. Bunların sayısını artırmak ve özellikle enerji konusunda Libya'yla çalışmak istiyoruz. Libya hem Afrika'ya açılan kapı hem Afrika'nın dünyaya açılan kapısı." diye konuştu.

Libya'nın nüfusu az olsa da çevresindeki yaklaşık 300 milyonluk tüketim pazarına sahip olduğunu anlatan Karanfil, "Afrika ulaşım, lojistik açısından zorlu. Ancak neredeyse 40-45 güne varan lojistik süresi Libya üzerinden 1 hafta 10 güne, maliyetler de 3'te 1'e inmekte. Bu yüzden Libya'yı önemsiyoruz. Libya'yla ticaret hacmimizi 15 milyar dolar seviyelerine çıkarmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Karanfil, Türkiye'nin 25 yıllık kalkınma tecrübesinin dünyaya örnek olduğunu kaydederek, "Libyalı kardeşlerimiz de Türkiye'yi kendilerinden ayrı görmüyor. Kardeş ülke olarak görüyor ve bu tecrübemizden faydalanmak istiyor. Biz de kapılarımızı sonuna kadar açtık." diye konuştu.

Emaar Libya Holding CEO'su Al-Awwam da şunları kaydetti:

"Türkiye, ekonomi ve enerji konusunda çok güçlü bir ülke. Bizler de Emaar Holding olarak Türkiye ile bu sektörlerde anlaşmalar imzalayacağız. Aynı zamanda Türk pazarının Libya'ya taşınması, Türk ürünlerine ait sürekli pazarın oluşturulması ve ürünlerin dağıtımı için çalışmalarımız devam ediyor."