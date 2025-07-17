LGS'deki iddiaların ardından dikkat çeken gelişme! MEB’de görev değişikliği

LGS kapsamında yapılan merkezi sınavda soru kitapçıklarının sınavdan önce paylaşıldığına dair iddialar gündemdeki yerini korurken yeni bir gelişme yaşandı.Abone ol
LGS sonuçlarına ilişkin şaibe iddiaları gündemdeki yerini korurken, Milli Eğitim Bakanlığı'nda dikkat çeken bir görev değişikliği yaşandı. Bakanlığın Bilgi İşlem Genel Müdürü Özgür Türk görevden alındı.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, söz konusu iddialarla ilgili 29 kişi hakkında idari soruşturma başlatıldığını duyurdu. Bu gelişmelerin ardından, Milli Eğitim Bakanlığı’nda önemli bir görev değişikliği yaşandı.
Yaklaşık 5 yıldır Bilgi İşlem Genel Müdürü olarak görev yapan Özgür Türk görevden alınırken, yerine Prof. Dr. Ersin Karaman getirildi.
Özgür Türk