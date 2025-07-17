Sigaraya bir ayda ikinci zam! Fiyat listesi yine değişti, işte yeni fiyatlar

ÖTV artışını tetikleyen enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından zamlanan sigara fiyatlarına bir ayda ikinci kez zam geldi. Bir sigara grubu, 3 Temmuz'daki artışın ardından bir kez daha zam yaptı. Zamlı fiyat listesi bugünden itibaren geçerli olacak.

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Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), yurt içi üretici fiyat endeksine (Yİ-ÜFE) bağlı olarak akaryakıt, içki ve tütün ürünlerindeki ÖTV tutarlarına yüzde 15,71 zam geldiğini açıklamıştı.

Sigaraya bir ayda ikinci zam!

ÖTV'deki artışla beraber 3 Temmuz'da zamlanan bir sigara grubunun fiyatlarına 2 hafta aranın ardından yine zam geldi.

Bir paket 100 liraya dayandı

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla gruptaki 3 sigaranın fiyatının güncellendiğini duyurdu. Son güncellemenin ardından grubun en ucuz sigarasının fiyatı 82 lira, en pahalı sigarasının fiyatı ise 96 lira oldu.

17 Temmuz perşembe gününden itibaren geçerli olan yeni zamlar fiyat etiketine yansıdı.