BIST 10.122
DOLAR 40,28
EURO 46,79
ALTIN 4.319,13
HABER /  GÜNCEL

Sigaraya bir ayda ikinci zam! Fiyat listesi yine değişti, işte yeni fiyatlar

Sigaraya bir ayda ikinci zam! Fiyat listesi yine değişti, işte yeni fiyatlar

ÖTV artışını tetikleyen enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından zamlanan sigara fiyatlarına bir ayda ikinci kez zam geldi. Bir sigara grubu, 3 Temmuz'daki artışın ardından bir kez daha zam yaptı. Zamlı fiyat listesi bugünden itibaren geçerli olacak.

Abone ol

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), yurt içi üretici fiyat endeksine (Yİ-ÜFE) bağlı olarak akaryakıt, içki ve tütün ürünlerindeki ÖTV tutarlarına yüzde 15,71 zam geldiğini açıklamıştı.

Sigaraya bir ayda ikinci zam!

ÖTV'deki artışla beraber 3 Temmuz'da zamlanan bir sigara grubunun fiyatlarına 2 hafta aranın ardından yine zam geldi.

Bir paket 100 liraya dayandı

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla gruptaki 3 sigaranın fiyatının güncellendiğini duyurdu. Son güncellemenin ardından grubun en ucuz sigarasının fiyatı 82 lira, en pahalı sigarasının fiyatı ise 96 lira oldu.

17 Temmuz perşembe gününden itibaren geçerli olan yeni zamlar fiyat etiketine yansıdı.

ÖNCEKİ HABERLER
İleri yaş kalp ameliyatlarında riskler azalıyor
İleri yaş kalp ameliyatlarında riskler azalıyor
Emekli maaşlarına bloke konacak! Yargıtay kararını verdi
Emekli maaşlarına bloke konacak! Yargıtay kararını verdi
Fidan önümüzdeki saatleri işaret etmişti! ABD'den flaş açıklama geldi
Fidan önümüzdeki saatleri işaret etmişti! ABD'den flaş açıklama geldi
Emeklilikte yeni sistem geliyor! Bakan Şimşek sinyalini verdi: Farklı prim günleri olanlar aynı maaşı almamalı
Emeklilikte yeni sistem geliyor! Bakan Şimşek sinyalini verdi: Farklı prim günleri olanlar aynı maaşı almamalı
32 göçmen kaçakçılığı organizatörü ile 572 düzensiz göçmen yakalandı
32 göçmen kaçakçılığı organizatörü ile 572 düzensiz göçmen yakalandı
Mansur Yavaş'tan cumhurbaşkanı adaylığı açıklaması: Özgür Bey parlıyor artık olur ben olurum
Mansur Yavaş'tan cumhurbaşkanı adaylığı açıklaması: Özgür Bey parlıyor artık olur ben olurum
Elazığ'da otomobil şarampole devrildi: 2 ölü 3 ağır yaralı
Elazığ'da otomobil şarampole devrildi: 2 ölü 3 ağır yaralı
Kocaelispor, Hırvat golcü Bruno Petkovic ile anlaştı
Kocaelispor, Hırvat golcü Bruno Petkovic ile anlaştı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: İsrail barış istemiyor
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: İsrail barış istemiyor
İzmir'de yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu
İzmir'de yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu
İsrail, Suriye'nin Lazkiye ilinde askeri birliklere hava saldırısı düzenledi
İsrail, Suriye'nin Lazkiye ilinde askeri birliklere hava saldırısı düzenledi
CHP lideri Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı
CHP lideri Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı