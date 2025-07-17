İcardi'nin eski eşi Wanda Nara yeni aşkını paylaştı! Eski kocasından bile daha ünlü...

Mauro Icardi'den ayrılan ünlü model Wanda Nara, boşanma süreci ve aşk hayatıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Yeni bir sevgilisi olduğunu dile getiren Wanda Nara, ''Ünlü bir futbolcu ile beraber olduğunuz doğru mu?'' şeklindeki soruya 'Evet' yanıtını verse de isim açıklamadı.

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Ünlü model Wanda Nara, Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi'den ayrılmasına rağmen adından çokça söz ettirmeye devam ediyor. Wanda Nara, Arjantin basınına açıklamalarda bulunarak boşanma süreci ve aşk hayatıyla ilgili konuştu.

''AYRILIK MAURO ICARDI İÇİN ZORDU''

Mauro ile ilişkisi hakkında konuşan Wanda Nara, ''Dürüst olmak gerekirse, ayrılık onun için çok zordu. Kaybını onunla birlikte ben de yaşadım. Bunu defalarca konuştuk ve o hep aileyi kurtarabileceğini ya da beni geri getirebileceğini düşündü. Üç yıl boyunca ona tekrar güvenmeye çalıştım ama başaramadım.'' dedi.

''PİŞMAN DEĞİLİM''

Icardi ile ayrılığından pişman olmadığını dile getiren güzel model, ''Pişman değilim çünkü bana o şansı vermeseydi şüphelerim olurdu. Ailemiz bir şansı daha hak ediyordu ama olmadı. Her zaman derim ki, kendimi terk etmektense terk edilmeyi tercih ederim, çünkü bir noktada her şeyin boşa gitmesinden sorumlu hissediyorsunuz.'' ifadelerini kullandı.

''BOŞANMA DAVASI AÇTIM''

Boşanma süreci hakkında da konuşan Wanda Nara, "Arjantin'de boşanma davası açtım, ancak Mauro bunu reddedip İtalya'da dava açtı. Orada süreç aylar hatta yıllar sürüyor.'' sözlerini sarf etti.

YENİ AŞKI ÜNLÜ BİR FUTBOLCU

Mauro Icardi'den sonra yeni aşk hayatıyla ilgili de konuşan Wanda Nara,''Ünlü bir futbolcu ile beraber olduğunuz doğru mu?'' şeklindeki soruya cevap verdi. Wanda Nara, bu konuyla ilgili, ''Evet, yeni bir erkek arkadaşım var. Ünlü bir futbolcu olduğu doğru ancak bizi görene kadar bunu bilemeyeceksiniz.'' şeklinde konuştu.

İCARDİ İLE EVLİLİĞİ DE İHANET SONRASI GERÇEKLEŞMİŞTİ

Wanda Nara, daha önce futbolcu Maxi Lopez ile evliydi ve bu evlilikten üç çocuğu vardı. Mauro Icardi, Maxi Lopez'in takım arkadaşı ve yakın arkadaşıydı. Ancak 2013 yılında Wanda Nara ve Icardi arasında bir ilişki başladığı ortaya çıktı. Bu durum, Arjantin'de ve dünya futbolunda büyük bir skandala yol açtı. Maxi Lopez, Icardi'yi "ihanetle" suçladı ve ikili arasındaki gerilim uzun süre devam etti. Wanda Nara ve Mauro Icardi, 2014 yılında evlendi ve bu evlilikten de iki çocukları oldu.

MANEJERLİĞİNİ DE YAPMIŞTI

Wanda Nara, Icardi'nin sadece eşi olmakla kalmadı, aynı zamanda onun menajerliğini de üstlendi. Bu durum, Wanda'nın zaman zaman yaptığı sansasyonel açıklamalarla Icardi'nin kulüpleriyle (özellikle Inter ile) gerilimler yaşamasına neden oldu. Wanda Nara, eşinin haklarını savunduğunu ve daha iyi bir geleceği hak ettiğini dile getirerek birçok kez kamuoyunun önüne çıktı. Bu durum, Icardi'nin Inter'den Paris Saint-Germain'e (PSG) transferinde de etkili oldu.

ALDATMA İDDİALARI GÜNDEMİ SARSTI

Çiftin ilişkisi boyunca birçok kez aldatma iddiaları ortaya atıldı. Özellikle 2021 yılında Icardi'nin Arjantinli oyuncu ve şarkıcı China Suarez ile yakınlaştığı iddia edildi. Wanda Nara, Icardi'nin Suarez'i takip etmemesine rağmen fotoğraflarını beğendiğini fark edince büyük bir kriz yaşandı. Bu olayın ardından çift kısa süreli bir ayrılık yaşasa da tekrar barıştı.

Sonraki dönemlerde de Wanda Nara'nın başka isimlerle, örneğin eski Interli futbolcu Keita Balde ile ilişkisi olduğuna dair iddialar ortaya atıldı. Wanda Nara da bu iddiaları yalanlasa da magazin gündeminde geniş yer buldu.

BOŞANMA SÜRESİNDE GERİLİM YAŞANMIŞTI

2023 yılında Wanda Nara ve Mauro Icardi'nin resmen boşandığı belirtildi. Ancak boşanma süreci de bir o kadar olaylı geçti. İkili arasında çocukların velayeti, maddi konular ve karşılıklı suçlamalar gündeme geldi.

Evden Çıkarma ve Şikayetler: Wanda Nara, Icardi'den Buenos Aires'teki lüks malikanelerinden ayrılmasını istedi. Icardi'nin bu talebi reddetmesi üzerine Nara'nın Icardi hakkında evde silah bulundurduğu iddiasıyla ihbarda bulunduğu ve mahkemeye başvurduğu iddia edildi.

Maddi İddialar: Icardi, Wanda Nara'yı kendi hesabından 7 milyon Euro'yu özel hesabına geçirmekle suçladı ve bu konuda şikayette bulundu.

Şiddet İddiaları: Hem Wanda Nara hem de Mauro Icardi birbirlerini şiddetle suçladı. Wanda Nara, Icardi'nin eski eşi Maxi Lopez'den olan oğluna şiddet uyguladığını iddia ederken, Icardi de Wanda'nın kendisine yıllarca fiziksel ve dijital şiddet uyguladığını, hatta kendini öldürmekle tehdit ettiğini öne sürdü.

Yeni İlişkiler: Boşanma sürecinde Wanda Nara'nın Arjantinli rapçi L-Gante ile yeni bir ilişkiye başladığı iddia edildi. Bu durum da Icardi'yi çileden çıkardı.

Wanda Nara ve Mauro Icardi arasındaki ilişki, sürekli değişen dinamikleri, karşılıklı suçlamaları ve magazin gündemini meşgul eden olaylarıyla halen yakından takip ediliyor.