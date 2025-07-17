CHP Genel Başkanı Özel, DEM Parti heyetini kabul etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti heyetini kabul etti. CHP Genel Merkezi'ndeki basına kapalı kabul, yaklaşık 1 saat sürdü.

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DEM Parti heyetinde, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın avukatı Faik Özgür Erol yer aldı.

Özel'e, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ve CHP TBMM Grup Başkanvekili Murat Emir eşlik etti.

Kabulün ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Buldan, "barış süreci, silahların imhası ve Meclis'te kurulması planlanan komisyona ilişkin beklentiler konusunda kapsamlı değerlendirmelerde bulunduklarını" belirtti.

CHP Genel Başkanı Özel ile görüşmenin önemli olduğunu dile getiren Buldan, yarın TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un Meclis'te grubu bulunan partilerin grup başkanvekilleriyle kahvaltıda bir araya geleceğini söyledi.

Komisyon öncesi yapılacak bu buluşmanın da önemli olduğunu aktaran Buldan, şunları kaydetti:

"Çünkü her partinin komisyona dair farklı önerileri var, farklı beklentileri var. Bu komisyonda tartışılması ve sonuca ulaşılması gereken farklı beklentiler olduğu için komisyon meselesini daha detaylı değerlendirdik ve tartıştık. Açıkçası Sayın Özgür Özel'in barış meselesine başından beri sunmuş olduğu önemli katkılar var. Bu katkıların kıymetli olduğunu da ifade ettik. Sayın Özel'in aynı derecede bu barış sürecine bundan sonraki süreçte de hem destek vereceği hem de bu konuda çalışmalara önemli ölçüde, kıymetli şekilde destek sunacağını da biz en azından öğrenmiş olduk."

Kabulden dolayı Özel'e teşekkür eden Pervin Buldan, "Şunu ifade etmek isterim, yarın yapılacak komisyon toplantısı önemli bir toplantı, buradan çıkacak sonuçları da hep birlikte bekleyeceğiz ve göreceğiz." dedi.