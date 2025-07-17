Vodafone Business ve BMD'den perakendecilere dijital dönüşüm desteği

Vodafone Business, markalı perakende sektörüne özel dijital çözümler sunmak amacıyla Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) ile stratejik işbirliği gerçekleştirdi.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Vodafone Business ile BMD arasında yapılan işbirliği kapsamında, BMD üyesi markalara özel dijital çözümler sunulacak.

Bu kapsamda düzenlenen toplantıya Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Engin Aksoy, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu ve BMD Başkanı Sinan Öncel ile sektör temsilcileri katıldı.

Toplantıda, perakende sektöründe dijital teknolojilerin sağlayacağı katkılar ve bu alandaki ihtiyaçlar ele alındı.

Vodafone Business, Türkiye'nin önde gelen sektörel yapılarına sunduğu dijital dönüşüm çözümleriyle markaların rekabet gücünü artırmayı hedefliyor. BMD ile gerçekleştirilen işbirliği, markalı perakendecilerin teknolojiyi daha etkin kullanmalarına olanak tanıyacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy, perakende sektöründe artan maliyetleri azaltmak için inovatif teknolojilere yatırım yapmanın önemini vurgulayarak, şirketler adına gelecekte var olabilmenin tek yolunun dijitalleşmeyi içselleştirebilmesinden geçtiğini belirtti.

Aksoy, 'Artan maliyetler markalı perakende sektörü için yeni iş yapış süreçlerini ve kaynaklarını en verimli şekilde kullanabilme zorunluluğunu beraberinde getiriyor. Biz Vodafone Business olarak dijitalleşmeyi, işletmelerin sürdürülebilir büyümesi için bir kaldıraç olarak görüyoruz. Bu işbirliği ile BMD üyelerine özel çözümler sunarak, onların verimliliği artırmalarına ve dijital dönüşümlerini hızlandırmalarına destek olmayı hedefliyoruz.' değerlendirmesinde bulundu.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu da Vodafone Business'ın bulut teknolojileri, veri güvenliği, yapay zeka destekli çözümler ve sektöre özel dijital altyapılar konusundaki yetkinliğine dikkati çekti.

Kestioğlu, BMD ile başlattıkları işbirliğinin dijitalleşme vizyonlarını tabana yaymak açısından büyük önemi olduğunu vurguladı.

BMD Başkanı Sinan Öncel de markalı perakende sektöründe yüksek maliyetlerin uzun süredir çözüm bekleyen temel sorunlardan biri olduğunu belirtti.

Öncel, işbirliğinin, üyelerinin rekabet gücünü artıracağını ve işlerini daha sürdürülebilir hale getireceğine inandığını kaydetti.