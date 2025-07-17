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Arap turistin yaptığı yok böyle görgüsüzlük dedirtti! Karadenizli kadın esnaf zor anlar yaşadı...

Arap turistin yaptığı yok böyle görgüsüzlük dedirtti! Karadenizli kadın esnaf zor anlar yaşadı...

Karadeniz'de bir kadın esnafa tomarla para gösterip yalnızca 200 TL veren Arap turistin görüntüleri büyük tepki topladı. Kahkaha atarak kayda alınan anlar için kullanıcılar "utanç verici", "terbiyesizlik" ve "görgüsüzlük" yorumlarında bulundu.

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Karadeniz bölgesinde yaşanan bir olay, sosyal medyada infial yarattı. Esnaf bir kadınla karşılaşan Arap turistin davranışı, kullanıcılar tarafından "saygısızlık" ve "alaycılık" olarak nitelendirildi.

BİR TOMAR PARA SAYIP 200 TL VERDİ

Tepki çeken görüntülerde Arap turistin cebinden bir tomar para çıkararak kadına verecekmiş gibi saydığı görülüyor. Kadın esnafın umutla izlediği bu anların ardından Arap turistin kadına yalnızca 200 TL vermesi dikkat çekti.

ELEŞTİRİ YAĞAN PAYLAŞIMLAR ÜST ÜSTE GELDİ

O anları kahkaha atarak kayda aldıran Arap turistin görüntüsünün altına "Karadeniz Arap kaynıyor. Çok üzücü çok", "Utanç", "Korkarım bunlar iyi günlerimiz", "İki resim var burada: birincisi görgüsüzlük, ikincisi tamahkarlık", "Çok kötü görüntü", "Arap turistin yaptığı terbiyesizlik" şeklinde yorumlar yapıldı.

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