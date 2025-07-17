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Şanlıurfa'da ailesiyle pikniğe giden kız kardeşlerden acı haber

Şanlıurfa'da ailesiyle pikniğe giden kız kardeşlerden acı haber

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde dün serinlemek için kardeşiyle Fırat Nehri'ne giren ve boğulma tehlikesi geçiren Sevgi Arslan (17), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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Kırsal Keskince Mahallesi'nde dün ailesiyle piknik yaparken serinlemek için girdiği Fırat Nehri'nde boğulma tehlikesi geçiren Sevgi Arslan, tedavi gördüğü Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ablasıyla birlikte boğulma tehlikesi geçiren ve Birecik Devlet Hastanesi'nde dün yaşamını yitiren Beyza Nur Arslan (13) ile bugün hayatını kaybeden ablası Sevgi Arslan'ın cenazeleri kırsal Diktepe Mahallesi'nde toprağa verildi.

Aileleriyle dün piknik yapmak için Fırat Nehri kıyısına giden Beyza Nur Arslan ve ablası Sevgi Arslan serinlemek için nehre girmiş, boğulma tehlikesi geçiren Beyza Nur, Birecik Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

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