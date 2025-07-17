BIST 10.213
DOLAR 40,28
EURO 46,86
ALTIN 4.312,70
HABER /  GÜNCEL

AJet'ten indirimli bilet kampanyası

AJet'ten indirimli bilet kampanyası

Yurt dışında 34 ülkede 59 noktaya seferleri olan AJet’in yurt dışı kampanyası; sonbahar, kış ve ilkbahar seyahatlerini Roma’dan Londra’ya, Stokholm’den Paris’e, Şarm-El Şeyh’ten St. Petersburg’a uzanan destinasyonlarda şimdiden planlama fırsatı sunuyor.

Abone ol

AJet’in yurt dışı indirimli bilet kampanyası ile Türkiye çıkışlı ve varışlı biletler 9 euro/dolar artı vergilerden başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

AJet’in indirimli bilet kampanyası ile yurt dışı seyahatleri, sonbahardan ilkbahara uzanan 7 aylık bir dönemde planlanabilecek. 17 Temmuz 2025 tarihinde saat 10:00’dan 19 Temmuz 2025 saat 23:59’a kadar satışta olacak indirimli biletler, 1 Eylül 2025 – 29 Mart 2026 tarihleri arasındaki yurt dışı seyahatlerinde kullanılabilecek.

AJet kampanya kapsamında; 9 euro/dolar artı vergilerden oluşan fiyatlarla 250 bin indirimli koltuğu satışa çıkardı. Kampanya ile satışa sunulan indirimli ‘basic’ biletler; AJet.com, AJet Mobil uygulama, yetkili satış acenteleri, çağrı merkezlerinden alınabilecek.

Misafirlerine ayrıcalıklı hizmetler sunan AJet, koltuk seçim ücretlerinde de indirim yaptı. Yurt dışı kampanyası boyunca biletle birlikte koltuk alan ya da hali hazırda AJet bileti olan ve sadece koltuk almak isteyen AJet misafirleri, yüzde 50 indirimden yararlanabilecek. Koltuk seçim ücretlerindeki indirim ise Ajet.com ve AJet Mobil uygulama üzerinden yapılacak satın alımlarda geçerli olacak

ÖNCEKİ HABERLER
"Tesettürlü mayoya kimse karışamaz" uyarısı
"Tesettürlü mayoya kimse karışamaz" uyarısı
Memleket Partisi kapanıyor tarih belli oldu
Memleket Partisi kapanıyor tarih belli oldu
Sakatlık sonrası Neymar'dan Brezilya liginde güzel başlangıç
Sakatlık sonrası Neymar'dan Brezilya liginde güzel başlangıç
Bankalar tüketici kredilerinde emekli maaşına bloke koyabilecek
Bankalar tüketici kredilerinde emekli maaşına bloke koyabilecek
Ray Sigorta "Türkiye'nin En İyi İşverenleri 2025" listesine girdi
Ray Sigorta "Türkiye'nin En İyi İşverenleri 2025" listesine girdi
Kulisler hareketlendi! Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanacak, değişim olacak mı?
Kulisler hareketlendi! Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanacak, değişim olacak mı?
Açıköğretim’de yeni düzenleme! 2 fakülte kapatıldı
Açıköğretim’de yeni düzenleme! 2 fakülte kapatıldı
TMSF'den Hakmar ve Tatbak açıklaması
TMSF'den Hakmar ve Tatbak açıklaması
Dürziler ve Şam arasında anlaşma! Suriye ordusu Süveyda'dan çekiliyor
Dürziler ve Şam arasında anlaşma! Suriye ordusu Süveyda'dan çekiliyor
Garanti BBVA, Prim İadeli Hayat Sigortası'nı mobil uygulama üzerinden erişime açtı
Garanti BBVA, Prim İadeli Hayat Sigortası'nı mobil uygulama üzerinden erişime açtı
İsrail için Ahmet Şara'dan flaş açıklamalar! Savaşa hazırız deyip duyurdu
İsrail için Ahmet Şara'dan flaş açıklamalar! Savaşa hazırız deyip duyurdu
Türkiye'de konut satışı arttı! En çok ev o ilde satıldı
Türkiye'de konut satışı arttı! En çok ev o ilde satıldı